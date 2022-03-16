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上海豪宅「湯臣一品」爆糞水倒灌 吳宗憲、小S也住過

記者陳政錄／即時報導
上海浦東湯臣一品豪宅社區。取自上觀新聞
上海浦東湯臣一品豪宅社區。取自上觀新聞

上海浦東一戶要價新台幣數億元的知名豪宅「湯臣一品」，近日遭住戶爆料，他的房子10多年來飽受漏水、糞水倒灌之苦，指控開發商和物業管理公司始終無法解決問題。對此，湯臣一品官方證實，是樓上住戶裝潢有誤，導致的「反汙」問題，但強調公司一直不計成因優先解決住戶問題。

據《上觀新聞》報導，「湯臣一品」陳姓屋主反映，2010年他花費人民幣9,500萬元（約1500萬美元），購買浦東新區花園石橋路28弄「湯臣一品」8號樓18樓的房子，鬱悶的是，這些年來，房屋卻接連遭遇三次突如其來的「漏水」和汙水倒灌。

陳先生指出，3月1日晚間，他回到家中時，看到主臥廁所地上，「竟然布滿了黃褐色的糞便和糞水；陣陣惡臭襲來，讓他頓時劇烈乾嘔。」

他在找到管理社區的中觀物業管理（上海）有公司後，對方第一時間竟束手無策，後來陸家嘴街道辦還派人上門，為了查出原因，把牆壁挖出了一個大洞。

屋主陳先生控訴，10多年來，房子漏水、反水了好幾次，2010年裝潢時，天花板就曾嚴重漏水，雖當時開發商、物業賠償相關損失，但「後遺症」至今仍布滿許多房間，譬如牆壁變形、天花板裂痕。

他還說，2012年女兒臥室廁所突然糞水倒灌，女兒因此受到驚嚇，得了憂鬱症，馬桶還封閉八年多，直到2020年才把管道疏通。

陳先生表示，如今「糞水」再度襲來，他不得不討個說法。報導稱，面對屋主找記者上門，物業在3月13日時曾回應，初步判斷是樓上住戶裝潢問題，將進一步排查。

3月15日，眼見輿論持續發酵，湯臣一品透過官方微博發出聲明證實，該事件的成因，是由樓上住戶在裝潢衛生間時將廢水管和汙水管的功能混淆，馬桶裝在廢水管上，導致反汙問題。

但聲明也說，在經歷種種解決方案後，業主（屋主）一直拒絕履行繳納物業管理費的義務，後來曾經訴經法律，迄今為止湯臣一品與該戶業主有三場法律訴訟，一審判決結果法院都支持物業管理公司和開發商，依然要求該業主償付近五年的物業管理費，不支持該業主對物業與開發商的求償。目前該業主不服判決，正在上訴中。

湯臣一品是湯臣集團所開發的豪宅建案，該集團由台灣老牌藝人徐楓與丈夫湯君年一手創立，建案位在上海市陸家嘴濱江大道旁，占地2萬多平方公尺，最高樓層44樓，2005年時就以每平方公尺人民幣11萬元的價格預售，創造當時大陸豪宅的最高價，也一直受到眾多明星、富商的喜愛。

據房天下資訊，目前湯臣一品的價格，可達每平方公尺人民幣27萬元（每坪約4.3萬美元），平均每戶要價人民幣1.6億元到2億元。另，綜合媒體報導，藝人小S被傳曾在2011年，砸4.8億元購買湯臣一品一戶豪宅，藝人吳宗憲也在廣播節目《POP撞新聞》中，也曾談及自己在上海時住過湯臣豪宅。

屋主3月1日回家時發現，主臥室廁所地面布滿糞便和糞水。（取自《上觀新聞》）
屋主3月1日回家時發現，主臥室廁所地面布滿糞便和糞水。（取自《上觀新聞》）
湯臣一品和物業管理公司對此事的聲明。（取自湯臣一品官方微博）
湯臣一品和物業管理公司對此事的聲明。（取自湯臣一品官方微博）
豪宅牆壁上被挖出大洞。（取自《上觀新聞》）
豪宅牆壁上被挖出大洞。（取自《上觀新聞》）

小S 微博 憂鬱症

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