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中國首批新冠抗原快篩 近日將於上海、湖南等地開賣

記者林汪靜／即時報導
中國首批、廣州萬孚生物的新冠抗原快測（快篩）預計近日將在老百姓大藥房門店上架銷售。（圖／取自中新網）
中國首批、廣州萬孚生物的新冠抗原快測（快篩）預計近日將在老百姓大藥房門店上架銷售。（圖／取自中新網）

國藥品零售企業老百姓大藥房12日與廣州萬孚生物達成合作，第一批新冠抗原快測（快篩）產品已在物流運輸途中，預計近日將在門店上架銷售。首批產品將登陸老百姓大藥房位於上海、湖南、江蘇等12個省市的門店。

澎湃新聞報導，萬孚生物的新冠抗原快測產品15分鐘就能得知檢測結果。

央視新聞報導，中國國家藥監局12日發布通告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更，自此五款中國新冠抗原自測產品正式上市。

當天，中國國家藥監局政務門戶網站發布的最新待領取資料顯示，4款新冠抗原檢測試劑盒產品獲得的醫療器械（材）批准證明文件（變更）待領取，批准時間均在12日，涉及4家公司，包括南京諾唯贊生物科技股份有限公司全資子公司南京諾唯贊醫療科技有限公司、廣州萬孚生物技術股份有限公司、華大基因子公司深圳華大因源醫藥科技有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司。加上前一天獲准變更的北京華科泰，獲准變更的廠商已經增加至5家。

不過，中國官方強調，快篩不能代替核酸檢測。中國國家衛健委發布的「新冠病毒抗原自測基本要求及流程」強調，抗原檢測一般用於急性感染期，即疑似族群出現症狀7天內的樣本檢測，疑似族群抗原陽性及陰性結果均應當進行進一步的核酸檢測，陽性結果可用於對疑似族群的早期分流和快速管理，但不能作為新冠病毒感染的確診依據，核酸檢測依然是感染依據。

檢測 北京 國藥

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