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中國今年GDP增長目標訂5.5% 李克強：穩就是進

記者黃雅慧／即時報導
國務院總理李克強11日上午在全國人大會議閉幕後，援例舉行中外記者會。（取材自中國網）
國務院總理李克強11日上午在全國人大會議閉幕後，援例舉行中外記者會。（取材自中國網）

中國國務院總理李克強今年政府工作報告將今年經濟增長目標定為5.5%。對此，李克強11日上午在人大閉幕後中外記者會上表示，今年GDP目標增長定在5.5%，是在高水平上，「穩就是進」。

李克強指出，去年中國經濟總量已經達到人民幣110多兆元，繼續增長可以說是在高基數上的增長。從世界範圍來看，這麼大的經濟體要保持中高速增長，本身就是很大的難題。

他表示，去年中國經濟增長目標定為6%，當時有人認為低。因為前一年的基期低，所以完全有可能實現8%，乃至於更高的增長，但中國還是確定去年增長目標為6%以上，「以上」是開了口子，樂見其成。

李克強說，去年宏觀經濟政策，如財政、貨幣與就業的標竿是按6%的增長來確定的，這就使得中國能降低赤字率，宏觀槓桿率穩中有降，也為今年應對新的挑戰預留了政策空間。

李克強強調，中國制定宏觀政策是從國情實際出發的。今年各種複雜環境在變化，不確定性因素增多，5.5%的增量已相當於一個中等國家的水平，意味著今年得要有人民幣9兆元的名目GDP增量。

他並以登高山作比喻說，如果你要登1,000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3,000米的山，想上5%，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。

因此，李克強稱，實現5.5％增長是在高水平上，穩就是進。這不容易，必須相應宏觀政策支撐。以財政政策來說，今年政府降低赤字率到2.8%，但同時加大財政支出力度。

李克強表示，中國當前宏觀政策都是立足當前、著眼場元的。目前中國還面對許多問題，如債務、氣候變化、人口等問題，有關方面措施都在安排部署，要用發展的辦法解決發展的問題。

李克強 國務院 就業

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