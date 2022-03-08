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紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

中法德領導人視訊會談烏克蘭 習：樂見歐俄美北約對話

記者呂佳蓉／即時報導
中國國家主席習近平8日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會。擷自央視
中國國家主席習近平8日與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會。擷自央視

中國國家主席習近平今日（8日）與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會，三方針對烏克蘭局勢交換意見。習近平表示，當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。中方願向烏克蘭提供人道主義物資援助，要共同支持烏俄和談，願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，也樂見歐俄美及北約開展平等對話。

據中媒央視新聞報導，習近平強調，當前，烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

習近平說，中方讚賞法德為斡旋烏克蘭局勢所作努力，願同法方、德方和歐方保持溝通和協調，根據當事各方需要，同國際社會一道發揮積極作用。

習近平強調，「我們要共同支持俄烏和談，推動雙方維護談判勢頭，克服困難談下去，談出結果、談出和平。我們要呼籲保持最大限度克制，防止出現大規模人道主義危機。中方提出了關於烏克蘭人道主義局勢的六點倡議，願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。」

習近平說，「我們要一起努力減少危機造成的負面影響。有關制裁對全球金融、能源、交通、供應鏈穩定都會造成衝擊，拖累疫情下負重前行的世界經濟，對各方都不利。我們要積極宣導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。」

中方支持法德兩國從歐洲自身利益出發，為歐洲持久安全著想，堅持戰略自主，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。中方也樂見歐俄美及北約開展平等對話。

馬克宏與蕭茲介紹了對當前烏克蘭局勢的看法和立場，表示歐洲正面臨二戰以來最嚴重危機，法德支持通過談判解決問題，給和平一個機會。感謝中方提出人道主義局勢倡議，願同中方加強溝通協調，勸和促談，避免局勢進一步升級，產生更嚴重人道主義危機。

報導指出，三方還談及了辦好歐中領導人會晤，推動法中、德中以及歐中關係向前發展；雙方還就伊朗核問題交換了意見。

烏克蘭 習近平 馬克宏

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