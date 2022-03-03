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再次陷入輿論爭議 滴滴宣布撤出俄羅斯後又撤回止血

記者林汪靜／即時報導
中國叫車平台滴滴近日因「退出俄羅斯」事件，再度陷入輿論爭議之中。路透
中國叫車平台滴滴近日因「退出俄羅斯」事件，再度陷入輿論爭議之中。路透

中國叫車平台滴滴近日因「退出俄羅斯」事件，再度陷入輿論爭議之中。「滴滴俄羅斯」官網2月21日公告，滴滴打車將自3月4日起停止在俄羅斯和哈薩克的營運，滴滴已透過電子郵件向司機、合夥人和乘客通報這項消息。但2月26日又宣布不會撤出俄羅斯。

觀察者網報導，公告指出，滴滴在俄羅斯啟動營運已有一年半時間，在哈薩克也有近一年，隨著市場條件的變化和其他挑戰，滴滴目前已無法在俄羅斯和哈薩克取得最好的結果。滴滴表示，將繼續專注於在拉丁美洲國家，以及亞太、中東和非洲某些市場的發展和投資。

此時正值俄烏局勢緊張時刻，中國企業在俄羅斯的一舉一動都備受關注。2月26日，滴滴又在中國平台上宣布不會撤出俄羅斯。但不管撤不撤，滴滴都已無力在海外繼續燒錢，且俄羅斯市場是滴滴目前為止遭遇的危機之一。

2020年8月，滴滴正式進入俄羅斯。當時，俄羅斯本土網約車巨頭yandex、Citymobil占據了當地市場的大頭。俄羅斯媒體Business online指出，俄羅斯的計程車大多是透過網約車平台接單，司機在網約車平台上接的訂單占所有訂單的60%。研究指出，俄羅斯計程車市場領導者是Yandex.Taxi，其整體占比為40%，而在叫車平台中Yandex市占則為67%。

作為後進者的滴滴使用了自己的慣常招式──燒錢低價競爭。據俄羅斯商業諮詢網站（RBC）報導，當滴滴開始在俄羅斯推出時，將司機的傭金率設定得很低僅5%，且保證司機的每趟輪班至少有41美元的收入及額外的附加費；Yandex的傭金率則略低於10%，而Citymobil為8%到9%。

去年，滴滴已在俄羅斯16個城市開展業務，並宣布計畫到去年底將擴大到100個城市。進入俄羅斯一年後，去年8月，滴滴報告一共有500萬乘客註冊滴滴打車，共與10萬名司機合作。

然而，滴滴仍未能打進俄羅斯的核心城市──莫斯科、聖彼得堡。在莫斯科，Yandex獲得了56%的占比，Citymobil占比達到24%。一名在莫斯科留學的學生說，「據我所知，滴滴只在喀山有營運，在莫斯科沒有」、「我一般習慣在Yandex平台上叫車，因為這個平台上車更多，能夠更快的叫到車。」

由於叫車平台規模效應明顯，低市占率意味著司機和顧客都會加速流失。再加上近兩年滴滴也跟進傭金率從12%提高到15%，這個傭金率和俄羅斯主流叫車平台「Citymobile」和「Yandex」19%左右的傭金率相差無幾。滴滴持續上漲傭金，停止補貼司機後，平台流量的增長便停止了，司機開始外流。

滴滴近半年來風波不斷，在經歷App下架、美股退市風波後，滴滴中國主營業務受挫，相關業務營收也在App下架後大幅縮水。

去年7月以來，上市風波導致滴滴總收入和利潤在下半年陷入疲軟。滴滴的總收入由去年第2季的人民幣482億元降至第3季的427億元，其中中國出行業務收入由人民幣448億元降至390億元。

俄羅斯 哈薩克 網約車

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