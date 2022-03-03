我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

賴清德宴請龐培歐準備鳳梨乾 席間聊到習近平

中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物

記者林則宏／即時報導
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。美聯社
武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。美聯社

中國《財新網》報導，中國學者對武漢華南海鮮市場1,000多份環境樣本和動物樣本的檢測分析，發現沒有動物樣本呈新冠病毒陽性，而從環境樣本中分離出的活病毒，與從人類身上分離出的新冠病毒核苷酸同一性超過99.98%。研究人員因此認為，環境中的病毒可能來自於早期感染病毒的人類，而非市場內的野生動物。

由中國科學院、中國疾病預防控制中心、湖北省疾控中心等機構的中國學者，近期對2020年1月在武漢華南海鮮市場取得的樣本進行檢測分析，並完成《華南海鮮市場環境和動物樣本的新冠檢測》研究論文，於2月25日在預印本平台「研究廣場」（Research Square）上發表。

報導稱，2020年1月26日，中國疾病預防控制中心曾發布消息，在從華南海鮮市場的585份樣本中，檢測到33份樣本呈新冠病毒陽性。此次研究又加入湖北省疾控中心和武漢市疾控中心採集的樣本。

華南海鮮市場位於武漢市中心的江漢區，在市場678個攤位中，有10個攤位銷售野生動物，銷售的動物包括：蛇、禽類、梅花鹿、獾、兔子、竹鼠、豪豬、刺猬、蠑螈等。

研究顯示，整理的923份環境樣本中，73份檢測呈新冠陽性，研究人員從其中3份樣本成功分離出活病毒，這三份病毒樣本與從人類身上分離出來的病毒核苷酸同一性超過99.98%。

在從汙水和下水道採集的110份樣本中，24份被檢測為陽性，市場裡四個下水道樣本都檢測為陽性。

此次研究的457個動物樣本，包括18個種類的188隻動物，包括冰箱和冷凍櫃裡的貨物，市場裡的流浪貓狗、老鼠、黃鼠狼等。檢測結果顯示，這457個動物樣本的核酸檢測結果均為陰性。

陽性環境樣本中的新冠病毒基因序列顯示，環境中的病毒可能來自於早期感染病毒的人類，而非市場內的野生動物。研究人員認為，可能攜帶病毒的汙水導致了一部分人感染上病毒，但也可能感染病毒的人類將水汙染後排入了下水道。

檢測 武漢

上一則

收買被拐賣婦幼罪刑過輕 中兩會委員：最高應可判死刑

延伸閱讀

加拿大出現首例新冠鹿傳人 學者：病毒在鹿中進化

加拿大出現首例新冠鹿傳人 學者：病毒在鹿中進化
海鮮產業人力短缺 馬州藍蟹供應吃緊

海鮮產業人力短缺 馬州藍蟹供應吃緊
新加坡研發替代食物 「人造蝦蟹」最快明年上桌

新加坡研發替代食物 「人造蝦蟹」最快明年上桌
今年吃得到藍蟹嗎？ 捕捉人力不足 餐桌供應吃緊

今年吃得到藍蟹嗎？ 捕捉人力不足 餐桌供應吃緊

熱門新聞

谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
圖為一對烏克蘭母女搭車離開盧甘斯克地區。(美聯社)

俄烏戰爭 男網友喊烏克蘭美女「進口中國」下場慘了

2022-02-26 19:20
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
烏克蘭士兵將坦克駛向前線。(Getty Images)

風向變了？中使館提醒：在烏公民勿隨意亮出身分

2022-02-26 12:22
今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

中共對台現急迫感 20大定新策

2022-02-24 16:38

超人氣

更多 >
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭
開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城

開戰Day8／烏南大城赫爾松淪陷 俄軍拿下首座要城
梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」

梅琳達首談離婚 得知比爾蓋茲外遇「哭了很多天」
聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標