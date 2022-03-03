中國研究稱 華南海鮮市場新冠病毒非來自野生動物

武漢華南海鮮市場2020年初爆發新冠疫情後隨即遭封鎖。美聯社

中國《財新網》報導，中國學者對武漢 華南海鮮市場1,000多份環境樣本和動物樣本的檢測 分析，發現沒有動物樣本呈新冠病毒陽性，而從環境樣本中分離出的活病毒，與從人類身上分離出的新冠病毒核苷酸同一性超過99.98%。研究人員因此認為，環境中的病毒可能來自於早期感染病毒的人類，而非市場內的野生動物。

由中國科學院、中國疾病預防控制中心、湖北省疾控中心等機構的中國學者，近期對2020年1月在武漢華南海鮮市場取得的樣本進行檢測分析，並完成《華南海鮮市場環境和動物樣本的新冠檢測》研究論文，於2月25日在預印本平台「研究廣場」（Research Square）上發表。

報導稱，2020年1月26日，中國疾病預防控制中心曾發布消息，在從華南海鮮市場的585份樣本中，檢測到33份樣本呈新冠病毒陽性。此次研究又加入湖北省疾控中心和武漢市疾控中心採集的樣本。

華南海鮮市場位於武漢市中心的江漢區，在市場678個攤位中，有10個攤位銷售野生動物，銷售的動物包括：蛇、禽類、梅花鹿、獾、兔子、竹鼠、豪豬、刺猬、蠑螈等。

研究顯示，整理的923份環境樣本中，73份檢測呈新冠陽性，研究人員從其中3份樣本成功分離出活病毒，這三份病毒樣本與從人類身上分離出來的病毒核苷酸同一性超過99.98%。

在從汙水和下水道採集的110份樣本中，24份被檢測為陽性，市場裡四個下水道樣本都檢測為陽性。

此次研究的457個動物樣本，包括18個種類的188隻動物，包括冰箱和冷凍櫃裡的貨物，市場裡的流浪貓狗、老鼠、黃鼠狼等。檢測結果顯示，這457個動物樣本的核酸檢測結果均為陰性。

陽性環境樣本中的新冠病毒基因序列顯示，環境中的病毒可能來自於早期感染病毒的人類，而非市場內的野生動物。研究人員認為，可能攜帶病毒的汙水導致了一部分人感染上病毒，但也可能感染病毒的人類將水汙染後排入了下水道。