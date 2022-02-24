中共對台現急迫感 20大定新策

今年下半年中共將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。(美聯社)

上海公報簽署50周年，美中關係已質變，北京 批美一中政策空心化，架空三公報，也高度警惕美台關係，台灣問題已成美中引爆點。今年下半年中共 將召開20大，「總體方略」牽動台海情勢，學者評估認為，北京對台灣問題已顯現「急迫感」。

在中共看來，美國現在的一中政策已嚴重偏離了三公報的精神，華府以「台灣牌」壓制北京，在此情況下，去年底中共六中全會通過的第三份歷史決議中，出現了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，引起兩岸關注。

中對台論述 出現「統一後」

從三公報背景談台海情勢，台北論壇基金會董事長蘇起指出，與50年前上海公報當時相較，現在有兩個新現象，一是當時公報說，「兩岸中國人都堅持只有一個中國，台灣是中國的一部分」，現在台灣有很多人認為自己不是中國人了，換句話說，就不必認這個公報，這個「不自認為中國人」的論點，是50年前沒有的。

第二個就是中國的「急迫感」，蘇起說，毛澤東當年還說，再等100年都沒關係，台灣問題中國不急。但現這個急迫感是新的。中國認為台灣愈走愈遠了，理性上否認一中和九二共識，感性上否認自己是中國人。

「趨獨與趨統 愈來愈碰撞」

蘇起分析，中國的急迫感就表現在開始提出「統一後」的論述，這些論述都是在蔡總統去年雙十談話之後，就是兩岸互不隸屬論之後，包括孫亞夫、劉軍川和劉結一等人談及。劉結一去年元旦談話只有一次提到統一，今年提了21次，顯示中國對統一後的安排做了深入研究，細節就會在20大出來。

他認為，總體方略出來後，中共就會照一步一步走了。現在是飛機飛來飛去，明年一定不只如此，會是全方位的，軍事、政治、外交、經濟和文化，蔡政府會面臨很大壓力。習第三任期一定要拿出「成績」，不然內部也會有怨言，而蔡也要開始把政績收攏，所以明後年一個趨獨（民進黨）和一個趨統（中共）會愈來愈碰撞。

台大政治系主任張登及分析，中國對台灣問題其實是可以放的，只是不要讓中國認為這是戰略上最迫切的議題，但現在台海問題的變化，有點像香港 問題，中國希望利用香港招商引資，但後來認為香港有可能變成顏色革命的跳板，因此不出手不行，就是因為香港問題從重要變成「迫切」。

「反獨促統」 恐朝向法制化

張登及判斷，目前北京還是認為台灣問題重要，但還不是迫切，不過要注意20大的新說法，「反獨促統」可能會朝向法制化，會加大力度。中國都是在作準備，為了在必要行動時，能提高勝算。

他引述資料指，中共海軍艦船和噸位數，大約每四年增加一個法國海軍規模，速度非常快，因此有分析說，中共在可預見的未來，也許2024年或稍晚，會造成一個既存事實，就是要封鎖某區域時，美國已無足夠能力突破和挑戰，除非決心打一場漫長而高成本的戰爭。

台灣如何因應？張登及說，很多因素不操之在台灣，包括美國國內情勢和中共政權穩定等。儘管台灣地緣位置不能改變，台灣問題涉及中國發展和政權正當性等重要性也無法改變，但「急迫性」是可控的。如果是重要而不急迫，雙方都可爭取到時間。

蘇起則認為，中國對台「總體方略」就是急迫感的結果，台灣問題對北京來說，本來是可以拖的，現在變成不拖了，要提前處理了。「拖到頭了，恐怕只剩下鬥了。」