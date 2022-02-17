香港新增6116例新冠確診、24死 再創單日新高

香港新增6116宗新冠病毒陽性個案，其中6107例為本土病例。此外，還有6300例初步確診為陽性。（圖／取自新華網）

香港 衞生防護中心17日公布，香港新增6116例新冠病毒陽性個案，其中6107例為本土病例。此外，還有6300例初步確診為陽性個案，新增24人死亡。

香港媒體報導，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，6116宗陽性個案中，3344個是衞生防護中心驗出，當中35宗疑似為Delta變種株，3366宗疑似為Omicron變種株；2672宗是醫院管理局驗出。而目前有19間院舍爆發疫情 。

香港食物及衞生局副局長徐德義表示，以風險為本適當調整新冠病人在社區隔離點隔離，一般居家情況許可下，比如無家人同住或無高風險人士，病人自從測試陽性7天後檢測 陰性，無出現症狀，就可以由社區隔離點回家，之後在家逗留至第14天再檢測陰性就可以離開；如果第7天檢測仍是陽性，要逗留至第14天，且檢測陰性才可返家；而如果有同住高風險家人，需逗留至第14天兼檢測陰性才可返家。

另一方面，深圳衛視深視新聞報導，中國官方將派出4人組成的專家組赴香港抗疫，其中3人是中國國家流行病學調查專家組成員。

中國國家衛生健康委應急辦主任孫陽表示，此次專家組到香港的任務十分艱鉅。專家組首先要盡快摸清香港疫情情況，做好疫情分析研判，為幫助香港穩控疫情提供專業意見。

孫陽表示，向香港派出的流行病學專家，將充分發揮他們的專業優勢和中國疫情處置的經驗，結合香港這次疫情的具體情況，對香港疫情防控提出切實管用的防控策略和防控措施，幫助香港盡快控制住這次疫情。

中國國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華則指出，此次赴港的4人都來自廣東，從事流行病學調查經驗豐富，熟練粵語和英語，熟悉香港社會，未來隨時可以根據香港實際需求來調配中國各地的專家支援。