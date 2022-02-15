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紐約時報：習近平任期不定 接班人難安排

中央社台北15日電
紐約時報文章分析習近平接班人問題。(美聯社)
紐約時報文章分析習近平接班人問題。(美聯社)

今年底的中共20大，總書記習近平打破慣例連任第3屆雖成定局，但接班人問題也引發關注。分析指出，擅權謀的習近平不急於選定接班人，而會先提拔50、60歲的省級領導進入政治局觀察培養。

但分析說，若習近平繼續掌權10年或更久，這些在20大被提拔的中共政治局委員，日後也可能被正在中央部委或地方政府「默默無聞的、更年輕的」潛在者取代。

紐約時報首席中國記者儲百亮（Chris Buckley）14日發表題為「一場以習近平為主角的中國領導人接班大戲」的文章指出，習近平對接班人秘而不宣會持續多少年？誰來接班？何時及如何交出職位並確認接班人？這個難題可能會考驗習近平「令人生畏的政治技巧」。

這篇解析習近平接班人問題的文章說，隨著黨內精心策畫的崇拜，習近平不斷增加今年底連任總書記的確定性。但「巨大的不確定性」籠罩了中國，且是習近平自己設計的，那就是沒人知道他想繼續執政多久？何時及如何任命接班人。

儘管如此，但文章直指，習近平「似乎喜歡這種方式」。而有美國專家更表示，習近平的政治天才就是「戰略性地使用不確定性」，他喜歡「讓所有人都失去平衡」。

文章認為，習近平讓所有人對繼承人選保持猜測，有助於增強人們對他的忠誠，並給他更多時間判斷潛在的接班人。然而，推遲提名可能會加劇中國權貴階層的焦慮，甚至擴大裂痕。

這篇文章訪問的數名中國專家認為，習近平並不急於對接班人作決定。即使到中共20大，他也可能暫時不放出繼任者將進入政治局常委會的訊號。而是更有可能將一批下一代官員選拔進政治局，形成「後備隊伍」，他們的忠誠度和能力將在未來幾年內受到考驗。目前看來，任何對繼任者的暗示都不太可能出現。

雖然習近平大權在握，無人有能力公開及暗地裡與他抗衡，但文章認為，在決定下一屆領導層的問題上，習近平並不能真的隨心所欲。

前美國中情局中國政治分析師強森（Christopher Johnson）表示，其他官員可能會針對習近平的政策失誤施壓，悄悄爭取更多話語權。另一方面，習近平表現出一定的合作與讓步也可能符合自身利益。這樣，各派都以為自己能在中共最高層占據一席之地。

文章指出，依中共政治局常委不成文的「七上八下」年齡規定，現任的栗戰書和韓正將在20大卸任。然而，習近平也可能安排更多常委退休，這包括未屆齡的中國國務院總理李克強。或者是，擴大政治局常委會的規模。

這篇文章預測，中共20大可能入常者包括陳敏爾、胡春華及丁薛祥等3名政治局委員，依年齡規定還可擔任政治局常委10年。但到目前為止，沒有人收到習近平可能在20大召開前有特別人事調動或宣傳的消息。

在紐西蘭研究中國菁英政治的顧問薄智躍認為，習近平「不得不引入新鮮血液，但又不希望有誰被貼上他的繼任者的標籤」，同時，習近平還面臨一個大難題，也就是如何提拔這些人，但又不能「提拔過頭」，進而限制了自己的選擇。

文章說，藉由20大，隨著政治局委員退休，中共政治局可能會空出11個缺。而習近平可利用這些空缺，提拔一批50多歲或60歲出頭、如今正擔任省級領導的忠誠官員。

歐亞集團中國政治研究分析師牛犇（Neil Thomas）認為，若習近平保持健康且避免決策災難，可能在未來幾十年都會是一個「有能力的國家領導人，也會是一個令人生畏的政治縱橫家」。

習近平 中共 退休

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