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平息國籍爭議？胡錫進：對谷愛凌宣傳要適度

記者賴錦宏／綜合報導
代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，並未放棄美國國籍，其身分引起輿論議論。（搜狐體育網）
代表中國參加北京冬奧拿下金牌的谷愛凌，並未放棄美國國籍，其身分引起輿論議論。（搜狐體育網）

由於谷愛凌的國籍爭議，昨日，中共黨媒環球時報前總編輯胡錫進在微博上呼籲輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠。

胡錫進指出，谷愛凌在冬奧會上獲得巨大成功，他像大多數大陸人一樣，為她代表中國隊贏得金牌而由衷高興。同時他要提醒，輿論對她的宣傳要適度，應局限在體育成功和奧運精神範圍內，不要往愛國主義方向靠，像「為國爭光」這樣的說法宜少用，代之以「為中國隊爭光」更加妥當。

他表示，原因是谷愛凌剛滿18歲，至少今後幾年，她的生活基地很大機率在美國，她未來怎麼確定自己的國籍歸屬，在自己的人設中如何展現國家認同，都有不確定性。中國輿論對她的宣傳要預留一個模糊地帶，防止未來被動。

胡錫進說，谷愛凌如果能再得新的金牌並且運作得當，她在中國大陸市場的商業價值可能超過以往任何運動員。這無可厚非。與中國沒任何關係的歐美運動員和南韓明星都能在中國掙錢，谷愛凌給中國企業代言，更順理成章。她給中國民眾帶來了快樂，她就無愧於商業回報。只是，要盡量減少政治因素的加入，谷愛凌做那樣的載體是有風險的。

他說，現在，美國那邊的輿論有一些攻擊谷愛凌的，但程度不重。她自己說她「在美國是美國人，在中國是中國人」，我覺得這是她的真實自我定位，而且她很希望能夠這樣走通。

胡錫進強調，但現實未必能如她所願，中美關係惡化致使這樣的通道幾乎被封死了，法律問題也難逾越。未來谷愛凌很可能面臨艱難選擇。他想說的是，在谷愛凌的問題上，中國的國家榮譽和信譽不能有風險，國家的迴旋空間一定要大於任何人的選擇空間。

雖然，大陸國籍法並不承認雙重國籍，谷愛凌自2019年起代表中國參賽，但從未放棄美國國籍。因此，這位中美混血兒參加北京冬奧，成為中國奪金希望，一直成為輿論爭議的焦點。

谷愛凌 運動員 奧運

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