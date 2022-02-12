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中國批准輝瑞新冠口服藥上市 網猜：準備重開國門

中國新聞組／北京13日電
美國輝瑞藥廠生產的新冠口服藥Paxlovid。(路透)
美國輝瑞藥廠生產的新冠口服藥Paxlovid。(路透)

中國國家藥監局11日宣布附條件批准輝瑞公司新冠口服藥物（Paxlovid）進口註冊。公開信息顯示，該款口服小分子新冠病毒治療藥物可降低重症風險89%。專家表示，批准輝瑞新冠口服藥既能豐富中國抗疫手段，同時又能顯示中國的開放態度，有網友推測這是為「全面重開國門」做準備。

大公報報導，該藥物為中國目前首款新冠小分子口服藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者，將為中國疫情防控治療增添利器。

公開信息顯示，Paxlovid由兩種主要成分組成：nirmatrelvir（PF-07321332）是一種新冠病毒3CL蛋白酶抑制劑，能通過阻斷新冠病毒3CL蛋白酶的活性，破壞新冠病毒的後續RNA複製過程。另一種成分ritonavir，則讓nirmatrelvir能在身體裡保持更長時間的活性，更好地抗擊病毒。

中國國家藥監局強調，患者應在醫師指導下嚴格按說明書使用Paxlovid，使用中應高度關注說明書中列明的與其他藥物相互作用信息。中國還要求，上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。該藥物已在2021年12月獲得美國FDA的緊急使用授權，批准其適用於12歲以上人群。　　

針對Paxlovid獲中國進口註冊，四川天府健康產業研究院首席專家孟立聯認為，當前可能象徵意義更大。一方面，中國新冠感染人數不多，中西醫結合療法已經被證明是可靠的、有效的，對輝瑞新冠口服藥的市場需求可能有限。另一方面，批准輝瑞新冠口服藥在中國上市，顯示出中國對疫情的重視，批准輝瑞新冠口服藥既能豐富中國抗疫手段，同時又能顯示中國的開放態度。

中國引進輝瑞新冠口服藥的消息，引起不少討論。有中國網民猜測，該藥火速獲批可能是當局準備打開國門，「現在全世界宣告與病毒共存，我們也必須做好準備。輝瑞特效藥能減少近九成新冠相關的住院和死亡風險，確實很牛逼的，引進沒毛病。」

輝瑞 疫情 糖尿病

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