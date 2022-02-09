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中國新增本土確診降至個位數 7例都在廣西百色

記者林則宏／即時報導
在廣西百色傳出本土疫情後，廣西南寧要求，從百色返回南寧者必須接受核酸檢測。圖為南寧民族廣場一處核酸採樣點9日景象。(中新社)
在廣西百色傳出本土疫情後，廣西南寧要求，從百色返回南寧者必須接受核酸檢測。圖為南寧民族廣場一處核酸採樣點9日景象。(中新社)

據中國國家衛健委通報，9日，中國報告新增新冠肺炎確診病例29例。其中境外輸入病例22例，本土病例7例（均在廣西百色）。廣西現有本土確診病例187例，其中百色186例，崇左1例（為1月16日報告）。

當天中國還報告新增無症狀感染者28例，其中境外輸入27例，本土1例（在遼寧瀋陽）。

廣西百色市德保縣4日在對返鄉人員的新冠病毒核酸檢測中發現一名陽性人員。這名來自廣東深圳寶安區的確診者，在返回百色後，曾多次參加聚集性活動，導致疫情快速擴散。

廣西疾病預防控制中心副主任黃兆勇表示，對此次疫情初期2例病例的標本進行檢測，結果顯示均為Omicron變異株。首例確診者在省外感染的可能性大，目前正在進行測序比對。

中新社報導，面對這次突如其來的疫情，在9日下午舉行的記者會中，百色市副市長古俊彥表示，百色全市目前已採取全員居家隔離管控措施，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。居家隔離期間，除超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業，居民非必要不出門。 　　

另，瀋陽新增的1例本土無症狀感染者，據瀋陽市衛健委通報，該名感染者是瀋陽8日在對葫蘆島市綏中縣來（返）瀋人員主動核酸篩查中發現的。

截至9日24時，中國中國現有確診病例1,428例，其中重症病例4例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬352人。

疫情 檢測 新冠肺炎

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