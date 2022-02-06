我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

蘇利文：俄羅斯可能數日或數周內入侵烏克蘭

習：中方不惹事也不怕事 有能力維護好主權等利益

記者羅印冲/即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

中國國家主席習近平2月6日在北京人民大會堂會見出席冬奧開幕式的巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，習近平表示，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事；並稱中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。

據央視新聞，習近平強調，世界進入動盪變革期，中巴關係戰略意義更加突出。中方堅定支持巴方捍衛國家獨立、主權、尊嚴，打擊恐怖主義，願同巴方對接發展戰略，推進中巴經濟走廊建設向深入發展，確保重大項目順利實施。

習近平稱，中方在國際事務中主持公道正義，不惹事，也不怕事。中方有能力、有信心維護好自身的主權、安全、發展利益。中方願同巴方加強在聯合國等多邊場合的協調配合，發出更多正義之聲，維護世界和地區和平穩定。雙方應該積極推動落實全球發展倡議，構建人類命運共同體。

據報導，伊姆蘭·汗祝賀中方成功舉行北京冬奧會開幕式，感謝中方為巴基斯坦抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴幫助，中方提供的疫苗不僅拯救了巴人民，也拯救了巴經濟。他並指，當前國際政治經濟形勢發生深刻複雜變化，但任何勢力都無法阻擋中國前進的步伐，中國發展壯大勢不可擋。巴方願就阿富汗等地區問題同中方加強溝通協作，維護地區安全穩定。

報導指，丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。

習近平 北京冬奧 王毅

上一則

中媒登「台籍司機」專訪 稱盼親自開火車到台灣

延伸閱讀

中國副外長：中俄關係「上不封頂」 離間注定失敗

中國副外長：中俄關係「上不封頂」 離間注定失敗
克宮：習近平提2500億美元貿易額

克宮：習近平提2500億美元貿易額
四觀契合加上命運共同體 習近平普亭越看越對眼

四觀契合加上命運共同體 習近平普亭越看越對眼
中俄元首第38次會晤 聯手對抗美帝外 習近平有何盤算？

中俄元首第38次會晤 聯手對抗美帝外 習近平有何盤算？

熱門新聞

「金融巨鱷」索羅斯1月31日在史丹福大學胡佛研究所發表談話指出，中國國家主席習近平今年也許無法連任第三任中共總書記。圖為索羅斯資料照片。路透

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

2022-02-01 02:39
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
中國最新規定，3月1日起，個人存取現金單筆達人民幣5萬元以上，必須登記資金來源或用途。(本報系資料照)

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

2022-01-31 06:52
由駐哈「老虎團」生產基地自行培育，並經首次載人航天飛船神州5號帶入太空育種的「太空南瓜」。（取材自哈爾濱日報）

「太空育種」創造逾2000億人民幣產值 培育出巨大南瓜

2022-01-31 01:20
北京冬奧的媒體中心食堂，來自加拿大的技術人員Matthew Potvin由「從天而降」的機器人盤子中接過他點的午餐。(美聯社)

快看世界／炒菜調酒送快遞...機器人北京冬奧炫技

2022-02-04 15:28
彭元淪美色奴隸。（取材自陝西法制網）

大學校長淪美色奴隸 一手遮天瘋狂斂財 藏千部情色片

2022-02-03 07:00

超人氣

更多 >
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
國際奧會成員捍衛中國 調查揭露幕後利益糾葛

國際奧會成員捍衛中國 調查揭露幕後利益糾葛
金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手
美估俄軍2天就可拿下基輔 將造成5萬人喪生、500萬難民

美估俄軍2天就可拿下基輔 將造成5萬人喪生、500萬難民
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦