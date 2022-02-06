中國調查近2000名女教師 「三孩」生育意願不到4%

中國人口出生率持續低迷，引起各界關注。圖為福建省級三甲婦產科醫院護士正在對新生嬰兒進行護理。（中新社）

為應對人口老化、生育率低迷，中國開放三孩政策，希望「催生」。然而，據《中華女 子學院學報》近日刊發的一篇論文，發現近2000名受調查的女教師中，整體的三孩生育意願不超過4%，不想生育未婚女教師達到三成。

香港01報導，該論文作者為北京 師範大學教育 學部2019級碩士研究生賈萌萌和北京師範大學教育學部教授鄭新蓉，其透過問卷調查13個地區1907名女教師在工作、生活、婚姻、生育方面的現狀與意願，當中吉林、青海、貴州、四川、雲南地區的樣本量較多，而女教師中78.55%已婚，16.99%未婚，4.46%離異與喪偶。

調查發現，女教師整體願意生育一孩的比例最高，達38.96%，其次是二孩38.91%，不想生育18.77%，至於三孩則僅為3.36%，屬比例最低。

而平均年齡26.58歲的未婚女教師生育意願更低，雖然想要一孩的仍占36.73%，可是不想生育的也達32.41%，比例遠高於已婚女教師，其次為想要二孩的29.63%，想要三孩的僅1.23%。而無論已婚或未婚，三孩生育意願均極低。

值得留意的是，超過七成女教師認為三孩政策或令女性在職場上更加弱勢。研究指出，中國女性每生育一個子女，工資就會下降約7%，且下降比例會隨生育子女數量的增加而提高。

對於女教師，特別是年輕的未婚女教師生育意願較低，文章指出，這一方面顯示了「恐育」心理，是個體對於日益增長的生育成本的回應，另一方面在於在現代性帶來的個體化進程中，人們出現原子化發展趨勢，逐漸脫離舊有的紐帶。其中就後者，數據顯示38.18% 的女教師贊同「我有能力讓自己幸福，與其有家庭讓自己不開心，不如一個人活得痛快」。