港特首林鄭月娥：北京才是「動態清零」的「始作俑者」

香港特區行政長官林鄭月娥27日在記者會上宣布，鑑於疫情嚴峻，香港現行所有防疫措施將延長兩周至2月17日，並暫停全港所有學校面授課堂至2月21日。但她以「始作俑者」形容中國大陸採取「動態清零」的疫情防控策略，引發側目。香港中通社

香港 特區行政長官林鄭月娥 27日在記者會上，竟以「始作俑者」形容中國採取「動態清零」的疫情 防控策略，引發側目。

據報導，林鄭月娥27日在記者會說明香港目前最新防疫政策時，網路媒體「香港01」記者提問，「動態清零」與「清零」的分別，以及兩者與通關的關係。

林鄭月娥回答稱，「動態清零」是中國的疫情防控策略要求。在討論與內地通關的過程中，有和中國方面解釋過，並不是要做到一個確診個案都沒有，而是要切斷傳播鏈、盡快撲熄疫情的能力。

她指，從專家方面得知，香港的防疫策略和中國很類似，中國也沒有要求確診個案為零，但每當出現個案時，都會動用現有制度下的能力，務求盡快讓新一波疫情停止。

最後，林鄭突然笑說，她並不是「始作俑者」。如果要對「動態」兩字有一個權威性的解釋，對不起，她並不知道。但無可否認的是，香港市民對港府的訴求就是，希望能盡快與內地通關。

根據教育部成語典的解釋，「始作俑者」的「俑」，指的是古代用來殉葬的人偶。「始作俑者」是指發明以俑陪葬的人，比喻首創惡例的人，用在「禍源惡首」的表述上。

去年12月11日，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年曾在記者會上表示，「動態清零」是當前大陸疫情防控的總方針，是指當出現本土病例時，所採取的綜合防控措施，以快速撲滅疫情。

梁萬年稱，「動態清零」是中國疫情防控經驗的總結和提煉，也是現階段中國疫情防控的最佳選擇和總方針。