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中國第十九屆中紀委六次全會公報發布 反對和懲治腐敗

記者林汪靜／即時報導
中共第十九屆中紀委六次全會公報指出，要聚焦「國之大者」推動政治監督具體化、常態化；保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深。（圖／取自央視新聞）
中共第十九屆中紀委六次全會公報指出，要聚焦「國之大者」推動政治監督具體化、常態化；保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深。（圖／取自央視新聞）

中共第十九屆中紀委六次全會公報今天公布，公報指出，要聚焦「國之大者」推動政治監督具體化、常態化。緊盯「關鍵少數」，加強對「一把手」和領導班子落實全面從嚴治黨責任、依規依法履職用權等情況的監督；保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，並深化國企反腐敗工作。

新華社報導，中共第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議於18日至20日在北京舉行，會議公報指出，要聚焦「國之大者」推動政治監督具體化、常態化，緊盯「關鍵少數」，加強對「一把手」和領導班子落實全面從嚴治黨責任、執行民主集中制、依規依法履職用權等情況的監督；嚴肅換屆紀律風氣，嚴把政治關和廉潔關，對拉票賄選、說情打招呼、破壞選舉等行為，發現一起、查處一起。

公報還指出，要保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反腐敗鬥爭推向縱深。主動應對反腐敗鬥爭新形勢、新挑戰，對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟，對年輕幹部從嚴教育管理監督。

公報強調，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連紐帶；嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險；堅決查處基礎設施建設、公共資源交易等方面腐敗問題，持續推進金融領域腐敗治理，深化國企反腐敗工作，深化糧食購銷等領域腐敗專項整治。

公報還強調，探索實施行賄人「黑名單」制度；推進「天網行動」，加強反腐敗國際合作；深化「四種形態」運用機制，深化以案促改，加強廉潔文化建設，完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐制度機制。

公報稱，將堅持不懈整治群眾身邊腐敗和不正之風。堅決糾治影響漠視侵害群眾利益、加重基層負擔的形式主義、官僚主義，深入整治損害黨的形象、群眾反映強烈的享樂主義、奢靡之風，查處不尊重規律、不尊重客觀實際和群眾需求的亂作為問題，以及推諉扯皮、玩忽職守、不思進取的不作為問題。

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