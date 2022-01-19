杭州市委前書記周江勇 落馬後出鏡反貪腐片 痛悔罪行

前杭州市委書記周江勇出現在中國反貪腐片《零容忍》。圖／央視截圖

中國近期播放反貪腐的片子《零容忍》，19日的人物為中共 杭州市委前書記周江勇。周江勇落馬時曾引發震撼，外傳周江勇的家族和阿里巴巴相關企業密切，而19日的《零容忍》內容明確周江勇以職務之便幫助其家族利益輸送。

新華社去年8月報導，周江勇涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

由於中共總書記習近平 曾經主政浙江，以及杭州是網路巨頭阿里巴巴的誕生地和總部所在地，外傳周江勇家族與阿里巴巴相關的企業關係密切，周江勇的落馬因而引發關注。

今日（19日）播放的《零容忍》第一個出鏡的是周江勇。他說，「我自己反思，理想信念是不能動搖的，初心不能忘記，這要警鐘長鳴，這是我血的教訓。」這也是他被調查後，首次出現在鏡頭前。

根據中媒央視，周江勇以職務之便為其弟周健勇利益輸送、收賄共達9700萬元（人民幣，下同，約1527萬美元），並且干預司法，幫助胞弟的公司逃避環境汙染的刑事處罰。

周江勇說，「弟弟要經商辦企業，給他介紹一家企業去合作。就是因為我牽過那個線，然後就慢慢地……這是禍根啊。」據辦案人員介紹，當時周江勇是象山縣縣委書記，找了當地的一家民營企業出資金、土地、設備，他弟弟就出所謂的「技術」。

民營企業在周江勇授意下，和周健勇合作開辦了寧波翔潤石化科技有限公司，很快翔潤石化公司變成周健勇獨立承包，但依然長期免費使用這家民營企業的土地、廠房和設備。多年來，這家民營企業向周江勇兄弟輸送利益達700多萬元。

周江勇的家族又開辦第二家企業永润石化科技有限公司。2014年，永潤公司違規將煉油後的廢渣交給沒有資質的企業處理，實際運到山東傾倒在農田。周江勇並以職務影響力，搶奪案件管轄，將事件大事化小。

此外，在2013年至2017年間一間建築公司老闆，在周江勇先後在涉及舟山、溫州的多個項目中，與周江勇家族利益輸送9000多萬元。

在鏡頭前，周江勇说，「從我的這個案件來說，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已，這個是真的真的非常痛苦。」