規避中國互聯網監管？ 傳字節跳動放棄戰略投資業務

網傳字節跳動戰略投資業務部門正在進行調整。美聯社

據中媒「界面新聞」報導，字節跳動戰略投資 部（以下簡稱「戰投」）已於近日解散，但原因不明。市場傳與新監管政策有關。

該報導指出，一位前字節戰投人士確認，部門解散消息屬實，但並未說明原因。該前字節戰投人士，曾負責字節遊戲領域的投資。此外，據「香港經濟日報」報導，字節跳動將整體裁撤投資業務，涉及約百名員工，其中，戰略投資負責人趙鵬遠及戰投版塊部分員工或將放棄投資業務，併入戰略業務，財務投資版塊則將徹底解散。

不過，中媒「澎湃新聞」引述消息人士說法稱，投資業務正處於調整中，但並非整體撤裁。對上述說法，目前字節跳動方面對此仍未有官方回應。

此前有市場消息指，監管部門近期開始要求平台用戶超過1億或去年營收 超100億(人民幣，約15.7億美元)的企業的上市及投融資活動需要進行前置審批。報道指，此次字節跳動對投資業務進行的整體切除手術，可視為其內部高層對剛下達監管政策的反應。

若上述市場消息屬實，則受到影響的互聯網公司將不僅僅是字節跳動一家。阿里巴巴、騰訊、美團、滴滴、百度 、京東等多家互聯網巨頭用戶均已上億，其投資策略或將發生重大變化。

據「界面新聞」不完全統計，2021年，互聯網巨頭們仍持續在各行各業大「掃貨」，騰訊、小米、阿里、字節跳動、B站、百度、美團、京東8家企業參與投資超過600起，總投資金額超過人民幣3500億元(約551億美元)。

在反壟斷監管下，互聯網巨頭的投資策略正在開始收縮。近日，較為著名的動作是創投領域活躍的騰訊宣布減持京東及蝦皮母公司「Sea」的股份。