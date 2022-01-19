支持企業紓困 李克強：延續部分減稅降費政策

中國國務院總理李克強。新華社

為確保2022經濟開局維穩，中國國務院 總理李克強 19日主持召開國務院常務會議，決定延續實施部分到期的減稅降費政策，以支持企業紓困 和發展。

中國國常會指出，減稅降費是直接有效公平的惠企利民政策。因此，會議決定，在前期已對部分到期稅費優惠政策延期的基礎上，再延續涉及科技、就業創業、醫療、教育等11項領域稅收優惠政策至2023年底。

優惠延續內容包括，免徵符合條件的科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間孵化服務增值稅；同時，免征農產品批發市場、農貿市場房產稅和城鎮土地使用稅、免徵城市公交站場等運營用地城鎮土地使用稅。

地方政府方面，繼續授權省級政府自主決定免徵、停徵或減徵地方水庫移民扶持基金。

對醫護人員和住房保障上，中國國務院決定，免徵醫務人員和防疫工作者臨時性補助、獎金及單位發給個人的預防藥品等實物的個人所得稅，並繼續免徵高校學生公寓房產稅和相關租賃合約印花稅，另減按15%徵收汙染防治第三方企業所得稅等。

適逢春節將至，會議還要求，各地、各有關部門加強能源和重要民生商品保供穩價工作，並指目前煤電油氣運保障總體平穩，糧油肉菜等供應量足價穩。