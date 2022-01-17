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繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

記者賴錦宏／綜合報導
繼珠海、深圳後，廣東梅州市也出現Omicron確診病例。（取材自梅州新聞網）
繼珠海、深圳後，廣東梅州市也出現Omicron確診病例。（取材自梅州新聞網）

新冠肺炎疫情持續，多地出現Omicron本土確診病例。廣東梅州市昨新增本土確診病例1宗，當局17日表示為Omicron病例，與珠海市疫情同屬一條傳播鏈。官方下令，離梅州出廣東省需48小時內檢測陰性證明。

據新浪新聞，梅州市17日疫情防控記者會上，當局表示新增的1宗本土確診病例來自五華縣，為一名11歲男童，於1月11日晚上隨父母自駕車從珠海市返回梅州市，在梅州市期間居住在五華縣岐嶺鎮華源村。

16日，梅州市疾控中心對男童檢測出新冠病毒陽性，判定為新冠肺炎無症狀感染者。隨後轉送至深圳市第三人民醫院隔離治療，進一步診斷為確診病例（輕型）。經廣東省疾控中心病毒全基因組測序為Omicron感染，與珠海市疫情同屬一條傳播鏈。

梅州CDC表示，該病例在梅州市的活動範圍涉及五華縣岐嶺鎮華源村、雙頭社區金福超市、萃益茗奶茶店。以上場所均已按要求實施管控和消毒。

截至今天早上9時，當區初步排查出密切接觸者180人、次密接觸者517人。當局又劃定岐嶺鎮雙頭社區、華源村、龍水村和潭下鎮文安村4個封控區，將岐嶺鎮及潭下鎮其餘區域、華城鎮全域劃定為管控區，其他鎮為防範區。

此外，封控區、管控區已完成第一輪全民核酸檢測，共採集樣本11.9萬份，均為陰性。同時，16日啟動了五華縣全民核酸檢測，共採集樣本57.2萬份，已出結果12萬份，均為陰性。

據悉，梅州已要求梅州市市民非必要不離梅、不出省，確需離梅出省的，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

檢測 疫情 Omicron

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