CNN：中國將全面暫停來自美國的航班 料維持2周

西雅圖機場達美航空日前取消航班，行李區堆滿乘客的行李。（取材自觀察者網）

Omicron全球肆虐，自1月4日起，中國民航局多次發布熔斷指令，暫停6個美國至中國的航班。今年以來，已有70架次中美航班遭取消。美國有線電視新聞網（CNN）對政府公告和公布的航班時刻表進行整理後報導稱，從1月19日起，由於中國的相關航空法規，從美國飛往中國的所有航班或被取消或被暫停，此情況將持續至少兩周。

CNN還將此情況和即將於2月4日開幕的北京冬奧 會聯繫在一起，報導稱，除乘坐專機的參賽運動員之外，試圖從美國飛往中國的人從下周起可能很快就會面臨一個「難以想像的場景」，不會有飛往中國的商業航班，這是中國在冬奧會前努力將新冠病毒排除在外一部分舉措。

但報導補充稱：「截至14日，似乎只有兩個航班仍有資格在此期間運行，其中一個是美國聯合航空公司的航班。」

據中國民航信息網絡股份有限公司推出的應用程序「航旅縱橫」的數據顯示，從2021年12月24日至2022年1月12日，在計畫飛往中國的9356個國際航班中，超過三分之一被取消，這一數量已經相當於疫情 前水平的一個零頭了。

CNN稱，在此期間，中美各大航空公司運營的航班在從美國飛抵中國之後，有越來越多的機上旅客新冠病毒檢測 呈陽性，因此在中國最重要的傳統節日春節和北京冬奧會即將同時到來之前，引發這一波取消和暫停航班的浪潮。

觀察者網報導，疫情之前，中美之間航班約為每周100多架班次，如今降至每周約20班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，中國有四家。三家往來中國的美國航空公司中，達美航空（DAL）因自身問題未能應對清潔需求而無法正常執飛，美國聯合航空（UAL）已被暫停兩班，美國航空（AAL）也在熔斷邊緣試探。

現階段，中國在「外防輸入」方面的壓力一直很大，多地疫情起源也都來自於境外輸入。上述三大美國航空公司，每周有十個航班飛往中國最大的城市上海。然而，目前上海每天報告的境外輸入病例不斷增多，近期上海所出現的本土新冠肺炎確診病例，就與1月11日所報告的一例境外輸入無症狀感染者相關聯，屬同一傳播鏈。