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新華社：金門民生用水逾7成來自福建

記者陳政錄／即時報導
金廈2018年通水。取自澎湃新聞
金廈2018年通水。取自澎湃新聞

中國福建向我金門供工程自2018年通水以來，已累計供水1261日。中國官媒新華社16日就此進行宣傳報導稱，目前，金門民生用水有逾七成來自福建供水，使得金門民生用水依靠地下水比重，從68%降至14.3%。

據福建省水利廳近日發布數據顯示，2021全年，福建向金門供水633萬噸，年增16.15%，日均供水約1.73萬噸，佔金門民生及工業需水量的73%。

福建省水利廳並統計，截至2021年12月31日，福建向金門累計供水1,703萬噸，日均供水約1.36萬噸。在此之下，金門民生用水依靠地下水比重，從68%降至14.3%。

新華社報導引述福建晉金供水有限公司總經理洪佳興說，金門百姓既喝上了「放心水」，又保育了「地下水」。

報導還提到，2021年春天，台灣遭遇幾十年來最嚴峻的缺水問題，與福建一水之隔的金門雖然也面臨同樣旱情，但受益於兩岸供水工程，金門鄉親的生活用水得到充分保障。

為確保用水安全，報導稱，近日，福建晉金供水工程水質檢測項目16個指標的標準化、規範化提升建設均通過中國水利部國科司驗收。

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