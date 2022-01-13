上海買杯奶茶就染新冠病毒？中專家：口罩可能需要升級

圖為阿拉伯聯合大公國一名遊客，佩戴著有杜拜世博會標識的口罩。（新華社）

上海13日再次出現本土疫情 ，都和一家奶茶店有關。但買杯奶茶的時間就能被傳染新冠病毒？隨著高傳染力的Omicron 變異株出現，一名公衛專家告訴上海《第一財經》，「現在聰明的做法是，你應該佩戴保護效力更強的口罩 。」

上海13日晚間緊急召開記者會，通報上海當日發現2例新冠本土確診病例，3例無症狀感染者。

報導稱，值得注意的是，當中有三例為一名境外輸入無症狀感染者購買奶茶時接觸的店員。從該境外輸入無症狀感染者足跡來看，其在奶茶店逗留時間並不長。

第一財經指出，根據防疫要求，奶茶店員工應佩戴口罩，仍在7天健康監測期的境外入境人員也要佩戴口罩。顧客買完奶茶就離開，在這麼短暫的接觸過程中，病毒依然能成功傳播，顯示普通口罩可能已無法阻擋新冠病毒。

報導表示，隨著高傳染性的Omicron變異株出現，公共衛生專家認為，目前的口罩可能需要升級了。

一名公共衛生專家表示，目前已知無症狀感染者是能夠傳播病毒的，而最新研究也發現，Omicron變異株可在上呼吸道大量繁殖。「現在聰明的做法是，你應該佩戴保護效力更強的口罩。」

第一財經指出，普通外科口罩（醫療口罩）恐怕已經難以防止像Omicron這樣高傳染性的病毒。德國和奧地利等國的公共衛生機構就建議，在公車、街道等公共場所應佩戴醫用級別以上的口罩。美國疾控中心也正考慮，建議民眾選擇醫護人員佩戴的具有高度保護力的N95或KN95口罩。

報導還引述《美國國家科學院院刊》（PNAS）去年12月發表的一份報告稱，在兩個人都戴口罩且感染者正在說話的情況下，如果佩戴的是外科口罩，被新冠病毒感染的機率約30%；如果佩戴FFP2口罩（相當於N95口罩），被感染的機率僅0.4%。

麻薩諸塞大學達特茅斯分校生物學副教授Erin Bromage表示，「流感更多是通過飛沫傳播，但新冠病毒傳播的主要驅動因素是空氣傳播。」佩戴保護級別更高的口罩，可以延長病毒感染所需要的時間。

他解釋，「假如你的口罩能夠阻擋一半的病毒，那麼病毒感染你就要花兩倍的時間；如果你的口罩可以阻擋90%的病毒，那就意味著需要10倍的時間才會被感染，這大大降低了被感染的幾率。」