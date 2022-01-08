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西安解封只聞樓梯響 官方：繼續堅持一下

中央社台北8日電
6日，西安，一位保安在關閉了的景區門口。至8日，中國陝西省西安市已封城超過兩周。(美聯社)
6日，西安，一位保安在關閉了的景區門口。至8日，中國陝西省西安市已封城超過兩周。(美聯社)

中國陝西省西安市已封城17天，官方3天前宣布「社會面基本實現清零」，達到條件的社區將逐步有序解封，但迄今只聞樓梯響。對此，西安衛生官員今天呼籲市民「繼續堅持一下」。

西安上月23日封城迄今已17天。中央與地方政府今天均稱疫情下降向好。西安昨天新增COVID-19確診46例，已連續3天下降，而且新增病例都在封控隔離區。

綜合官媒報導，中國國務院聯防聯控機制今天召開新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華表示，西安的疫情近期呈動態下降態勢，風險區域在逐步減少，社區病例趨於動態清零狀態，防控工作已經初見成效，「各項措施還需要繼續堅持和強化」。

西安市下午召開疫情防控工作新聞發布會，也宣稱本輪疫情目前整體平穩，並向好發展，病例數總體呈下降趨勢，取得一定成效。

西安市衛健委副主任呂永鵬說，下一步，會根據國家和省市專家對西安疫情的研判結果，按照標準、程序對封控區、管控區、防範區進行動態調整，規範「有序解除封閉管理」。

他說，昨天3個中風險地區降為低風險地區，今天又有5個中風險地區降為低風險地區，還請市民朋友保持耐心，「繼續堅持一下」，相信很快能夠恢復正常生產生活。

西安官方今天也宣布，受疫情影響暫停營業的超市、便利店、生鮮店等生活必需品保供企業，符合營業條件的，儘快恢復營業；孕嬰店、烘焙店、洗染店等商貿企業，逐步恢復營業。餐飲企業可透過訂單外賣等方式開展無接觸配送，暫不恢復堂食。

蘭州大學「新冠肺炎疫情全球預測系統」近日發布西安疫情的預測與分析。結果顯示，在當前政府採取的及時、有效的管控措施下，西安市本輪疫情預計將於1月15日左右得到控制。累計確診病例預計約2115人。

不過西安網友對以上推估多持悲觀，只期盼能在春節過年前解封。

疫情 中風 封城

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