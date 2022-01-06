我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機前7天須到起飛地檢測 旅遊業者：赴中花費增逾千元

澳洲網協盼速審約克維奇案 法官斥：尾巴不能搖狗

中國版權局約談音樂平台 禁簽署獨家協議

記者陳政錄／即時報導
中國官媒新華社曾發文批評音樂平台的誘導消費、壟斷等不合規行為。新華社
中國官媒新華社曾發文批評音樂平台的誘導消費、壟斷等不合規行為。新華社

繼去年中國國家市場監管總局高舉「反壟斷」大旗，責令騰訊解除網路音樂獨家版權後，中國國家版權局6日對外表示，已約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數位音樂平台等，要求除特殊情況外，不得簽署獨家版權協議。

中國國家版權局指稱，數位音樂產業各方應協力維護數位音樂版權秩序，構建數位音樂版權良好生態。

約談內容強調，各唱片公司、詞曲版權公司、數位音樂平台應採取符合音樂傳播規律、公平合理原則和國際慣例規則的授權模式，應透過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外，不得簽署獨家版權協議。

此外，中國國家版權局還要求，各公司、平台應完善內部版權管理制度，授權音樂作品應當曲庫目錄明確、版權權屬清晰，維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益，促進數位音樂市場繁榮健康發展。

在此之前，為打擊行業壟斷，中國國家市場監管總局於去年7月，責令騰訊解除網路音樂獨家版權。分析人士認為，中國國家版權局約談相關行業，是對數位音樂行業的又一個強監管信號。

在此之前，騰訊旗下的QQ音樂等平台，與網易的網易雲平台在音樂版權上競爭多年，拿到獨家版權的平台需要承擔高額成本，缺乏版權的平台則不得不面對用戶流失。截至2021年8月23日，絕大部分與騰訊達成獨家協議的上游版權方均已按期解約。

上一則

新華社拍片嘲西方情報界 英情治首長酸回去：多謝宣傳

延伸閱讀

張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制

張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制
再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元

再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元
北京冬奧智慧升級 微信啟用數位人民幣支付

北京冬奧智慧升級 微信啟用數位人民幣支付
中國開年反壟斷 裁罰阿里、B站違規經營 騰訊涉9案最多

中國開年反壟斷 裁罰阿里、B站違規經營 騰訊涉9案最多

熱門新聞

為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
珠三角晶片銷售大跌，主要是由於設計大廠華為海思（HiSilicon）因美國制裁，導致其晶片無法製造。（新浪微博照片）

華為受美國制裁後 芯片設計重鎮深圳1年間跌下神壇

2021-12-30 12:00

超人氣

更多 >
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
IKEA賣「防爆拆彈服」？ 網友推：冬天非常需要一件

IKEA賣「防爆拆彈服」？ 網友推：冬天非常需要一件
又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億
台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草

台網紅「木子小姐」假輕生卻成真 室友批台大最後稻草
成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星

成龍轟年輕演員「遲到早退怕流汗」 網點名3流量男星