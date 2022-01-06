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中國外長又訪非洲 已連續32年 每年初必去

記者陳言喬／即時報導
中國外長王毅（左）2022年首訪非洲，與厄立垂亞總統伊薩亞斯（右）會見。（新華社）
中國外長王毅（左）2022年首訪非洲，與厄立垂亞總統伊薩亞斯（右）會見。（新華社）

中國外長元月初又走訪非洲。中國外長王毅當地時間5日抵達非洲東北角的厄利垂亞後表示，中國外長已連續32年年初首訪非洲，這彰顯了中非團結合作，也表明中國外交始終站在發展中國家一邊。

王毅6日在抵達肯亞時還宣布中國將再向肯亞提供1000萬劑新冠疫苗抗疫；中國外交部謹記「非洲兄弟把中國抬進聯合國」的感恩歷史，每年年初其外長必定首訪非洲。

新華社報導，厄立垂亞是此次王毅非洲之行的首個國家，王毅在會見厄國外長奧斯曼時表示，中國將始終站在非洲兄弟一邊，中國在聯合國一票始終屬於發展中國家。奧斯曼表示，厄中確立戰略夥伴關係將推動雙邊關係達到新高度。厄方完全贊同習近平主席提出的「九項工程」倡議，願同中方對接落實合作框架規劃，加強基礎設施、港口、工業園等領域合作，將合作意願轉化為現實成果。厄方堅定奉行一個中國政策，支持中方在台灣、涉港、涉疆、南海等問題上的「正義立場」。會談後，雙方簽署了中厄兩國外長聯合聲明。

另，王毅於6日抵達肯亞時表示，中國將任命外交部非洲之角事務特使。王毅說，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區衝突不斷，時而爆發衝突對抗，這種現象再也不能持續下去了。為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

王毅還表示，世界正面臨奧密克戎（Omicron）新一輪衝擊，作為非洲的朋友，中國絕不會袖手旁觀，大批疫苗正在跨越山海，源源不斷地運往非洲。中國將再向肯尼亞提供1000萬劑疫苗，中國將與非洲兄弟姐妹站在一起，與非洲攜手徹底戰勝疫情。

王毅 疫苗 聯合國

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