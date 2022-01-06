張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制
張庭夫婦創辦的公司日前因涉嫌傳銷遭立案調查引發關注。但工商訊息顯示，張庭與林瑞陽並非涉事公司上海達爾威貿易公司的股東，林瑞陽擔任該公司的法定代表人、董事及總經理，張庭擔任該公司的董事長。該訊息引發熱烈討論，且登上微博熱搜。
據「澎湃新聞」報導，經商事律師解析，該公司是典型的「可變利益實體」（VIE，又稱「協議控制」）的公司，張庭夫婦通過層層協議的方式控制公司的經營和財務。這樣做經營者既控制了公司，同時能夠阻卻公司第一層面的風險。
VIE架構可以將中國境內營運實體的收入和利潤轉移到境外公司，讓境外上市實體的股東（即境外投資人）享有境內營運實體經營所產生的利益。
原本VIE的出現，是因中國法規禁止境外投資者投資於相關產業，原意是協助境外註冊中資企業在不違反中國外資股權限制的前提下，分享中國業務的盈利，此方式多數由互聯網公司採用，大多是為前進美股，如騰訊、阿里巴巴等。簡言之，通過這個架構陸企除了可規避中國官方監管，還可以取得大量融資。
先前，在中美金融脫鉤的風聲中，有消息稱，因為VIE遊走於灰色地帶，其公司股權又容易受外資控制，所以北京當局可能考慮暫停VIE審批。但中國證監會去年12月25日表示，在遵守中國境內法律法規的前提下，滿足合規要求的VIE架構企業備案後仍可赴境外上市。
張庭夫婦傳銷公司的案件讓VIE架構的問題再度浮上檯面。不過，在VIE架構中的灰色地帶成為企業避險的狀況多有所在，中國網民多認為其雖合規但具道德瑕疵。在張庭夫婦傳銷案件後，未來中國官方對VIE架構的態度是否改變將值得注意。
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