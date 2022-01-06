張庭涉嫌傳銷 未直接持股公司 通過層層協議控制

台灣藝人林瑞陽、張庭夫婦旗下公司上海達爾威貿易有限公司因涉嫌利用網絡從事傳銷，被石家莊裕華區市場監督管理局立案調查。（取材自微博）

張庭夫婦創辦的公司日前因涉嫌傳銷遭立案調查引發關注。但工商訊息顯示，張庭與林瑞陽並非涉事公司上海達爾威貿易公司的股東，林瑞陽擔任該公司的法定代表人、董事及總經理，張庭擔任該公司的董事長。該訊息引發熱烈討論，且登上微博熱搜。

據「澎湃新聞」報導，經商事律師解析，該公司是典型的「可變利益實體」（VIE，又稱「協議控制」）的公司，張庭夫婦通過層層協議的方式控制公司的經營和財務。這樣做經營者既控制了公司，同時能夠阻卻公司第一層面的風險。

VIE架構可以將中國境內營運實體的收入和利潤轉移到境外公司，讓境外上市實體的股東（即境外投資 人）享有境內營運實體經營所產生的利益。

原本VIE的出現，是因中國法規禁止境外投資者投資於相關產業，原意是協助境外註冊中資企業在不違反中國外資股權限制的前提下，分享中國業務的盈利，此方式多數由互聯網公司採用，大多是為前進美股，如騰訊、阿里巴巴等。簡言之，通過這個架構陸企除了可規避中國官方監管，還可以取得大量融資 。

先前，在中美金融脫鉤的風聲中，有消息稱，因為VIE遊走於灰色地帶，其公司股權又容易受外資控制，所以北京 當局可能考慮暫停VIE審批。但中國證監會去年12月25日表示，在遵守中國境內法律法規的前提下，滿足合規要求的VIE架構企業備案後仍可赴境外上市。

張庭夫婦傳銷公司的案件讓VIE架構的問題再度浮上檯面。不過，在VIE架構中的灰色地帶成為企業避險的狀況多有所在，中國網民多認為其雖合規但具道德瑕疵。在張庭夫婦傳銷案件後，未來中國官方對VIE架構的態度是否改變將值得注意。