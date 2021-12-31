我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國研究：打完第三劑加強針 住院風險降88%

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

記者林則宏／即時報導
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

根據官方數據，截至12月29日，中國新冠疫苗累計已接種逾28.1億計次，完成全程接種的比例超過九成，但一架入境航班就將嚴密的疫情防線擊潰。僅約三周時間，陝西省西安市累計報告本土確診病例就達到千餘例，不僅整座城市停擺，西安迄今還弄不明白，究竟這次疫情是如何爆發的？

中國30日報告新增本土新冠肺炎確診病例166例，其中161例在西安。從12月9日以來，西安全市累計報告本土確診病例已經達到1,278例，而且25日至30日這六天，每日新增本土確診都破百，分別為155例、150例、175例、151例、155例、161例。

上海《澎湃新聞》以「傳播鏈不明晰、隱匿性傳播、點狀爆發」形容西安這波疫情。儘管擁有約1,300萬人口的西安已進行過六輪核酸普篩，迄今每天新增確診病例卻仍居高不下。

陜西省衛健委早前曾透露，陝西這次疫情感染來源初步判定為12月4日巴基斯坦航班輸入。截至27日，陜西省疾控中心已完成137例本土病例的全基因測序，均與該航班報告的境外輸入病例高度同源。但具體傳播過程尚不清晰，各傳播鏈之間缺少明確關聯性。

為控制疫情，西安23日零時起封城，全市非生活必需場所暫停營業。隨著疫情升溫，西安進一步規定，27日零時起除按要求參加核酸檢測，所有人均不得出門，整個城市運作近乎停擺。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗接受《澎湃新聞》採訪時表示，在巴基斯坦航班入境後的短短幾天內，病毒就擴散傳播了四、五代。「當流調（疫調）已經追不上疫情的擴散速度，就必須採取擴大包圍圈去圍堵的手段，也就是『封控』」。

西安市疾控中心副主任衛曉麗指出，西安此次疫情呈現隱匿傳播的特點，很多陽性病例的初期症狀表現不是很明顯，患者容易忽視個人身體狀況，以至於在不經意間造成快速傳播。

李侗預期，「隱匿病例」將是未來防控的難點，這是因為接種多劑疫苗後被感染，會出現輕症或無症狀，難以被迅速察覺。

同時，當身體的抗體產生作用後，病毒清除快，傳染期變短，但這並不意味著感染性會有所降低。相關研究發現，即便打了疫苗，早期的感染性仍然很強，「接近於沒有打疫苗的狀態，需要警惕。」

對於西安這次疫情還將持續多久？中國工程院院士張伯禮日前接受大陸媒體採訪時曾說，西安疫情目前還未到達「拐點」（轉折點）。他表示，一般而言，疫情需要一個周期或一個半周期才能判斷何時能出現拐點。

即便已經採取嚴格的人員流動管制，張伯禮預估，西安這次疫情可能要到2022年1月中旬才能得到阻斷。

27日零時起，西安所有民眾除按要求參加核酸檢測外，均不得外出，地鐵等公共交通也全...
27日零時起，西安所有民眾除按要求參加核酸檢測外，均不得外出，地鐵等公共交通也全面暫停。新華社

疫情 疫苗 北京

上一則

何韻詩臉書報平安 宣布周日線上演唱照常舉行

延伸閱讀

SK海力士大漲5% 因同業美光和三星受西安封城影響

SK海力士大漲5% 因同業美光和三星受西安封城影響

西安本土確診累計破千例 全球NAND漲聲響起

西安本土確診累計破千例 全球NAND漲聲響起
防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令

防疫 兩樣情／美國縮短隔離期 中國西安擴大封城令
累計破800例 西安當局：沒戒嚴 路上抓人是謠言

累計破800例 西安當局：沒戒嚴 路上抓人是謠言

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
何韻詩(左)在臉書貼出黃耀明在警署外等候她的照片，並留下感性文字。(取自何韻詩臉書)

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

2021-12-30 15:35
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔

弒父碩士女 學霸綠卡夢碎竟成魔
飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」

飛機上測出新冠陽性 美國老師關廁所5小時「自我隔離」
確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能