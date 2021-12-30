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張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

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張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

特派記者賴錦宏／北京報導
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的品牌獨家代言人。（上海新聞晨報）
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的品牌獨家代言人。（上海新聞晨報）

近日有中國網友實名制舉報台灣歌手「情歌王子」張信哲，指控他為一個境外賭博網站代言，並且有在中國推廣，「公開挑戰公安部零容忍底線」，要求封殺張信哲。據上海新聞晨報報導，上海東方衛視跨年晚會因有邀請張信哲作為演出嘉賓，現正面對不少中國網友的投訴，甚至揚言要作出抵制。

實名舉報張信哲的中國網友在鏡頭前，先展示自己的身分證並聲稱，張信哲是「嚴重劣跡藝人」，指控張信哲在中國到處私人商演、上節目、開演唱會賺錢，「背地裡還幫助境外網路信息犯罪做推廣」。該名中國網友稱共被詐騙損失150萬元人民幣(約23.5萬美元)，「和因是張信哲所代言的不無關係，首先在感覺上就會給人一種正規有保障的信任」。

事件中涉及的「境外賭博網站」，是一個名為「歐寶娛樂」的著名博彩公司，註冊於英屬維爾京群島，並在英國、歐洲、菲律賓擁有合法牌照。歐寶娛樂主打體育領域，在2019-2020賽季是西甲華倫西亞足球會的官方贊助商，現時更為意甲豪門祖雲達斯的官方區域合作伙伴。據歐寶娛樂發布的新聞稿曾指出，張信哲是在2020年簽約成為品牌獨家代言人。

針對被實名舉報一事，張信哲方面尚未公開回應。不過事件引起不少關注，有不少中國網友聲稱要抵制張信哲及其作品。其中上海東方衛視跨年晚會已邀請張信哲作為演出嘉賓之一，也因此惹來不少投訴、抵制。

據上海新聞晨報報導，之前該舉報人曾表示廣東省文化和旅遊廳曾給他回覆過，「張信哲經紀公司聲明，其代言的歐寶娛樂公司在中國境內未開展任何業務、也無任何辦事機構，張信哲為歐寶娛樂公司拍攝的宣傳片及向其提供的宣傳照片，未在中國地區上架或任何渠道進行宣傳。張信哲與歐寶娛樂公司的代言合約為期一年，已於2021年3月到期終止，終止之後也再無任何合作。」

張信哲目前沒有回覆，其工作人員表示，會擇時對此事做一個公開聲明。

張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的品牌獨家代言人。（微博照片...
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的品牌獨家代言人。（微博照片）

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