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李克強年終發紅包 中國全民減稅1100億人民幣

記者林則宏／即時報導
圖為中國民眾日前在深圳市前海稅務局以數位人民幣掃碼繳稅。(新華社)
圖為中國民眾日前在深圳市前海稅務局以數位人民幣掃碼繳稅。(新華社)

中國國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，決定延續實施三項個人所得稅優惠政策，預計可為中國民眾年減稅約人民幣1100億元（約172億美元），這也被視為是2022年中國將再度實施大規模「減稅降費」的先兆。

根據央視新聞報導，為減輕個人所得稅負擔，中國國務院常務會議29日確定的三項個人所得稅優惠政策包括：

一、將全年一次性獎金不併入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底；

二、將年收入不超過人民幣12萬元(人民幣，下同)且需補稅或年度匯算補稅額不超過人民幣400元的免予補稅政策延至2023年底；

三、將上市公司股權激勵單獨計稅政策延至2022年底。

上海《第一財經》指出，第一項稅收優惠政策對不少上班族來說，代表年終獎金將可能可以少繳一點個人所得稅。

中國財政部、稅務總局2018年底曾發布一份通知，允許居民個人取得全年一次性獎金，符合相關規定的，在2021年12月31日前，不併入當年綜合所得，而是以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數額，按通知所附按月換算後的綜合所得稅率表，確定適用稅率和扣除額，單獨計算納稅。

假設小王年終獎金人民幣1萬元，按上述計算方法，適用最低檔3%稅率，僅需繳納個所稅人民幣300元。

不過，這項通知當時明訂，自2022年1月1日起，居民個人取得全年一次性獎金，應併入當年綜合所得計算繳納個人所得稅，這讓許多中國民眾因此擔心，年終獎金稅負將會增加。

同樣以上述小王為例，假設小王全年應納稅所得額為人民幣10萬元，取消年終獎金單獨計稅優惠政策後，1萬元年終獎金需按10%稅率納稅，即需要納稅人民幣1,000元。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉表示，年終獎金稅收優惠政策受益群體多是工薪族。延續該優惠政策，有利於減輕工薪階層與勞動所得者的稅收負擔，有利於中等收入群體的培育與「共同富裕」目標的實現。

另兩項稅收優惠政策，同樣可以減輕中國民眾個所稅負擔。中國國際稅收研究會日前發布的一項報告指出，2020年中國全國個所稅年度匯算中的補稅率為12.71%。但因這項豁免政策，最終實際補稅率就降至3.3%。

證券時報指出，近年來，越來越多A股上市公司選擇和使用股權激勵制度。國務院常務會議決定將上市公司股權激勵單獨計稅政策延續至2022年底，亦即股權激勵和全年一次性獎金的扣繳方式類似，全額單獨適用綜合所得稅率表。整體來看，單獨計稅適用稅率發生「跳檔」的可能性會比較小。

補稅 國務院 李克強

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