西安本土確診累計破千例 全球NAND漲聲響起

為控制疫情，西安嚴格限制民眾外出。圖為29日，員警在西安雁塔北路盤查過往車輛。(新華社)

據中國國家衛健委通報，12月29日，中國報告新增新冠肺炎確診病例207例，其中境外輸入病例51例，本土病例156例。當天中國本土病例陜西省西安市就占了155例，另廣西防城港市也有1例。

自本月9日以來，西安三周內累計本土確診病例就已突破千例，達到1,117例。

為控制疫情 ，西安本月23日零時起封城，27日零時起進一步提升防疫管控，規定所有民眾除按要求參加核酸採樣外，均不得出門，導致城市運作陷入停擺。

中國《財新網》指出，大量西安市民在社交媒體反映諸如線上買菜無人配送，菜價飛漲等民生問題，而不得外出也讓不少人面臨就醫難題。西安市民陳威懷孕四個月的妻子日前出現腹痛，「但現在根本得不到出門的批准」。

此外，西安最重要的外商投資 企業三星 電子29日也公告，受西安疫情持續影響，決定對西安半導體工廠生產線進行「暫時性調整運營」（temporarily adjust operations）。

上海報業集團旗下財經新媒體《財聯社》報導，三星電子已向客戶發函通知，預計NAND產品製造能力可能會受到西安疫情影響，並暫時停止報價，NAND價格上漲的市場氛圍持續醞釀。

中國網路媒體《觀察者網》指出，三星在西安有兩座大型工廠，均生產3D NAND高層數產品，占三星NAND晶片總產能的42.3%，全球產能占比也高達15.3%。

中國市調機構「集邦諮詢」表示，受疫情影響，西安嚴控人流及物流，儘管三星2021年底至2022年1月中旬前的閃存出貨多已安排妥當，但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能，且近期原材料進貨也可能因物流受阻而延遲。

截至29日24時，中國中國現有確診病例2,563例，其中重症病例15例，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬1,144人。

針對當前中國當前疫情，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在29日記者會中表示，目前中國中國總體疫情形勢保持相對平穩的態勢，但呈現局部高度聚集且全國多點散發的情況。

賀青華指出，其中西安的疫情目前仍處於快速發展階段，且病例有外溢到省內和省外的情況，後續疫情在社區傳播的風險還是比較高。