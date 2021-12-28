西安疫情新高 150軍醫連夜出動

中國派解放軍軍醫支援西安，進駐定點醫院和接管隔離病區。圖／取自華商報

中國西安市本土確診病例持續飆升，中國當局27日晚間連夜出動150名解放軍 軍醫，緊急增援西安醫院，並接管隔離病區。西安市公安 局也發布通告，實行最嚴格社會面管控，要求市民24小時保持通訊暢通，配合防疫措施，如拒不配合，最高可處行政拘留10日並處500元人民幣罰款。

中國國家衛健委昨通報，新增本土確診病例182例，其中西安單日新增175例，再創本輪疫情 新高。在啟動5輪全員核酸之後，西安發現病例的數量依然屢創新高，而病毒傳播鏈至今仍不明朗。

西安市公安局則發出通告指出，實行最嚴格社會面管控，並公布至少6起涉疫違法案件。中國網路昨一度傳出西安全市「戒嚴」，警察在主要街頭嚴查和拘捕外出者，西安市官方昨鄭重闢謠，並強調將嚴懲造謠者。

據西安華商報報導，由於西安疫情多點爆發，防控形勢複雜嚴峻，當地官方要求抽調軍醫加入防控工作。27日晚間20時，位於西安的空軍軍醫大學150名解放軍軍醫，入駐定點救治醫院，接管隔離病區。在此之前，解放軍空軍軍醫大學曾兩次派出醫療隊馳援武漢。

陝西省疾控中心傳染病預防控制所所長張義稱，近期病例突然增多的主要原因，一是加大了核酸檢測的力度，增大了覆蓋面、提高了檢測頻率，從而發現了更多的病例；另一個是新出現了一些點狀爆發，例如光電谷、京東物流園，短時間出現了不少病例。

自9日以來，西安此輪疫情累積本土確診病例已達810例。西安23日零時起「封城」，27日要求全體市民必須做到「足不出戶」。

此外，「鳳凰新聞APP」主筆唐駁虎發文指，西安咸陽機場T3客運大樓使用的空調技術，可能造成西安本輪疫情「匪夷所思的病毒傳播」，但北京清華大學建築學院副院長朱穎心撰文反駁指，該系統恰是比傳統一次回風的中央空調系統更能防禦病毒傳播。兩人就此展開激烈筆戰。