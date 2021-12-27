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河北禁柴封灶老人凍哭 官煤稱清潔能源不可一刀切

中央社台北27日電
山海關古城東安家胡同一戶居民家中爐灶被封堵。（取材自央廣網）
山海關古城東安家胡同一戶居民家中爐灶被封堵。（取材自央廣網）

中國河北省日前強推「清潔取暖」，甚至為了禁止古城居民燒柴而封灶，導致一些民眾挨冷受凍。中國官媒今天指出，政策不能「一刀切」；專家則坦言，經濟成本是清潔取暖的重要影響因素。

中媒中央廣播電視總台中國之聲20日報導，河北省秦皇島市山海關區古城在推進清潔取暖工程中，採取禁止燒柴、封炕封灶等極端手段，致使當地老人被凍哭。記者實測，當時居民家中溫度不到攝氏7度。

2019年起，山海關古城區域開始實施「煤改電」，為全面禁止燒煤、燒柴火，甚至採取了用水泥封堵爐灶等粗暴措施。

雖然當地政府免費配發了電暖器、電毯，但一方面取暖效果不佳，「暖氣片開了，溫度也上不來」「光是炕熱乎了，屋裡還是冷」，另一方面24小時用電取暖成本較高，即使給予電費補貼，居民仍然難以承受。

事件曝光後，當地已啟動整改，並對古城住戶實行登記購買電水暖炕免費政策，安裝戶補貼約人民幣1500元（約235美元）。山海關區區長劉尤優表示，在古城內全部實行集中供暖和接通天然氣，不太現實。正在古城內逐步推行空氣能熱泵，確保古城民眾溫暖過冬。

中國紀檢監察報今天刊文指出，政策實施如果不人性化、不合理，必然引起群眾反感，也很難達到預期效果。清潔取暖改造是好事，但不能「一刀切」。

對於清潔取暖造成民眾生活成本增加的問題，報導引述生態環境部環境與經濟政策研究中心能源環境政策研究部副主任馮相昭表示，這一情況需要重視，「經濟成本是清潔取暖的重要影響因素」。

馮相昭說，清潔取暖改造是一個系統性工程，不可能一蹴而就。「煤改電」面臨著改造流程複雜、補貼依賴度過高等挑戰。此外，民眾房屋也必須進行建築節能改造，如果保溫條件沒有改善，不僅會影響取暖效果，還會增加能耗，加重成本。

他認為，如果當地政府沒有做好充足準備，就禁止原有取暖方式，無疑會影響民眾生活。

中國為了治理空汙，已有數年在河北、山西、陝西等多地推行「煤改電」或「煤改氣」，也就是改用電力或燃氣取暖，但每年都有相關負面報導。像是因為電費、天然氣價格高，或管線未完工，導致學校與家庭無暖氣可用，民眾受凍；或是執法人員暴力執法，強拆爐灶或強行運走民眾家裡的煤炭等。

根據中國紀檢監察報，生態環境部10月底表示，今年新改造還沒有通氣、通電的，堅決不允許拆除原來的供暖設施，原來燒煤就燒煤，同時還要保證補貼到位。

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