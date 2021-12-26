我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失去至親…新冠重創兒童心理 自殺自殘同比激增

年終購物季銷售額勁揚8.5% 服飾和珠寶增幅最大

中國規定演藝經紀人要考證 台灣人得先通過政審

中央社台北26日電
中國要求演出經紀人員明年3月起必須通過資格認定考試。台灣人想在中國從事演出經紀活動也適用此法，想考證者須擁護中國「憲法」並有良好政治素質。(美聯社)
中國要求演出經紀人員明年3月起必須通過資格認定考試。台灣人想在中國從事演出經紀活動也適用此法，想考證者須擁護中國「憲法」並有良好政治素質。(美聯社)

中國整頓娛樂業後，官方日前發布，要求演出經紀人員明年3月起必須通過資格認定考試。台灣人想在中國從事演出經紀活動也適用此法，想考證者須擁護中國「憲法」並有良好政治素質。

中國文化和旅遊部24日發布修訂後的「演出經紀人員管理辦法」，指修法目的是進一步加強演出經紀人員隊伍建設和管理，規範演出經紀行為，明確國家對演出經紀人員實行職業資格認定制度。

根據此辦法，演出經紀人員包括個體演出經紀人和演出經紀機構中的專職演出經紀人員；將演出經紀活動確定為演出組織、製作、行銷，演出居間、代理、行紀，演員簽約、推廣、代理等活動。

「演出經紀人員管理辦法」規定了演出經紀人員資格認定考試的組織形式和管理職責，明確考試全國統一實施，每年舉行一次。考試結束20個工作日內公布合格分數，由文旅部統一核發演出經紀人員資格證。

報考資格有4項：具有中華人民共和國國籍；「擁護中華人民共和國憲法，具有良好的政治素質、業務水平和道德品行」；三具有高級中學、中等專業學校以上學歷； 年滿18歲，具有完全民事行為能力的自然人。

但若因違反考試紀律等原因被取消考試資格未滿2年的，或是因違反「營業性演出管理條例」等規定，被認定為文化市場嚴重失信主體的，不得參加演出經紀人員資格認定考試 。

此管理辦法的附則中規定，「香港特別行政區、澳門特別行政區永久性居民中的中國公民和台灣地區居民參加演出經紀人員資格認定考試，適用本辦法」。

根據此辦法，演出經紀人員不得在兩家以上演出經紀機構從業，不得出租、出借演出經紀人員資格證，不得為含有「營業性演出管理條例」第25條禁止內容的演出提供服務，不得隱瞞、偽造與演出經紀業務有關的重要事項，不得對演出活動進行虛假宣傳，不得為演員假唱、假演奏提供條件，不得有其他擾亂演出市場秩序的行為。

若演出經紀人員在從業活動中有違反上述有關規定的，由縣級以上文化和旅遊行政部門責令改正；情節嚴重的，依法認定為文化市場失信主體，實施聯合懲戒。

華人 遊行 澳門

上一則

談三農工作 習近平：中國人的飯碗主要裝中國糧

下一則

恒大復工會議 許家印信心喊話：確保12月交樓3.9萬套

延伸閱讀

全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗

全球先例 厄瓜多規定5歲兒童要打新冠疫苗
日相岸田推動修憲 稱「緊急事態條款」應盡快實現

日相岸田推動修憲 稱「緊急事態條款」應盡快實現
北京發布香港民主發展白皮書 要探索「具港特色民主」

北京發布香港民主發展白皮書 要探索「具港特色民主」
國軍臂章不忘「秋海棠」？國防部：效忠憲法

國軍臂章不忘「秋海棠」？國防部：效忠憲法

熱門新聞

薇婭帶貨帶成了上百億人民幣的超級巨富。（取材自微博）

薇婭的脫貧網紅崩毀記：中國「帶貨女王」為何一夜被滅？

2021-12-21 00:53
西安市官方在宣告封鎖之後不斷反覆強調，現行措施是「封閉並非封死」，但大街小巷依然可見恐慌群眾搶購物資，或有人連夜離境西安前往鄰近省市。中國社群網路上也出現替西安加油的宣傳圖樣。(取材自微博)

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

2021-12-23 00:14
第一名海南儋州恒大海花島建築群。上榜理由：資本任性妄為,破壞海洋生態,形態怪異雜亂,是炫富、媚俗文旅專案的典型。圖／擷自微信

中國十大最醜建築出爐 第一名是最近極其出名的它

2021-12-20 11:02
王力宏。（取材自微博）

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

2021-12-20 13:12
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應
疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家
身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的
研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月
嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上