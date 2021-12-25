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學歷貶值「沒碩博難求職」 中國今年考研人數增加2成

記者林則宏／綜合報導
中國今年有457萬名考生報考碩士班，比去年成長逾兩成。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）
中國今年有457萬名考生報考碩士班，比去年成長逾兩成。圖為位於北京理工大學的考場。（新華社）

央視新聞報導，中國2022年全國碩士研究生招生考試25日登場，今年全中國共安排3600多個考點、17萬個考場，有457萬考生參加考試，報考人數比起前一年又年增加80萬人，年成長逾兩成。

根據「全國教育事業發展統計公報」顯示，中國研究生（包含碩博士生）招生規模也從2010年的53.82萬人，增加到2020年的110.66萬人，10年間就增長了一倍。

從研究生招生的增量來看，近年來主要是向數學、物理、化學、生物等基礎學科傾斜，向集成電路、人工智能、公共衛生等服務國家戰略、社會民生急需領域相關學科傾斜。

報導指出，25日開始的是2022年全國碩士研究生招生考試的初試，上午進行的是思想政治理論、管理類綜合能力考試，下午進行外國語考試。26日上午和下午均進行業務課考試。

初試均為筆試。考試時間超過3小時或有使用畫板等特殊要求的考試科目，統一安排在27日進行。

武漢晚報指出，今年全國碩士研究生報考人數比去年成長21.22%，已連續8年增長。根據中國教育部統計，從2001年至2020年，研究生招生總數從16.5萬人增至將近110.7萬人。其中，博士生人數從3.2萬人增長到11.6萬人。

1978年時，全中國研究生招生只有1萬多人，到了2020年，在學研究生人數就已達到314萬人。

中國今年大學畢業生約909萬名，但研究生報名人數就有457萬。有網友指出，即便排除「二戰」、「三戰」考生（ 重考生），應屆本科畢業生也有將近一半報考研究所。之所以如此，全因大學本科學歷已嚴重貶值，「沒有碩士、博士頭銜，你求職都不好開口」。

不過，武漢晚報指出，2020年，大學畢業生870萬人，其中研究生72.1萬人，占比為8.3%（博士生約占0.8%）。反觀美國高等教育中，研究生占比為33%，其中博士生占比約6%。

在新增就業人口當中，美國具研究生學歷的占比約15%，中國則尚不足1%。整體上，目前中國每千人中的註冊研究生數約2.2人，美國等發達國家則在9人左右。

中國教育部也表示，中國研究生教育整體上呈現快速發展態勢，但相對規模比較有限，在今後較長的一段時間內仍有不斷發展的空間和需求。

中國2022年全國碩士研究生招生考試25日登場。（新華社）
中國2022年全國碩士研究生招生考試25日登場。（新華社）

教育部 招生 武漢

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