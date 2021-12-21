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德總理蕭茲告訴習近平 願繼承和推進德中友好與合作

記者陳言喬／即時報導
德國總理蕭茲與中國國家主席習近平通電話表示，德國願意繼承和推進德中友好與合作。圖為蕭茲早前訪問歐盟（比利時）畫面。（新華社）
德國總理蕭茲與中國國家主席習近平通電話表示，德國願意繼承和推進德中友好與合作。圖為蕭茲早前訪問歐盟（比利時）畫面。（新華社）

德國新任總理蕭茲上任後21日首度與中國國家主席習近平通電話，習近平除祝賀蕭茲就任德國總理，並強調兩國應放眼全球，著眼長遠，開拓進取，努力實現中德關係新發展。

德國前總理梅克爾執政16年與中國建立良好關係，卸任後，德國新政府傳出會採取不同的道路，其新任外長貝爾伯克更主張歐洲與中國的關係是「自由民主與獨裁之間的制度競爭」，並支持歐美聯手制衡中國。德國新政府的走向讓中方頗為關切。

新華社報導，21日晚，習近平與德國新總理蕭茲通電話，習近平表示，中方高度重視中德關係。近年來，中德合作一直是中歐合作的「領頭羊」。明年將迎來中德建交50周年；展望未來50年，他提出實現中德關係新發展的三點倡議。

第一，堅持從戰略高度把握兩國關係大方向。中德都是有重要影響的大國，兩國關係發展得好，不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於世界和平穩定。雙方要堅持視對方的發展為機遇，保持高層引領的優良傳統，為中德關係發展領航定向。

第二，堅持以務實態度積極推動兩國互利合作。中德兩國經濟都從對方發展中獲益良多。中國已連續5年成為德國最大貿易夥伴，雙邊經貿合作頂住新冠肺炎疫情壓力實現逆勢增長。雙方應該積極開闢新能源、綠色和數字經濟等新的合作領域，釋放服務貿易增長潛力。

第三，堅持攜手應對挑戰，為全球治理作出新貢獻。中德都是多邊主義的維護者、全球發展的貢獻者，應該加大在國際事務中協調配合，為抗擊新冠肺炎疫情、促進疫苗公平分配、推動全球特別是發展中國家疫後復甦、應對氣候變化、實現減貧和可持續發展等涉及全人類共同命運的問題找到切實可行方案。要堅持通過對話解決地區熱點問題，遵循和強化國際關係中的民主原則，堅決反對各種形式的霸權行徑和冷戰思維。各國一起發展才是真發展。中方願同德方攜手推動落實聯合國2030年可持續發展議程。

習近平強調，中歐是全球兩大獨立自主的力量，有著廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，確保中歐關係始終健康穩定發展。希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響，持續為中歐關係注入穩定性和正能量。

蕭茲表示，願意繼承和推進德中友好與合作。當前，德中貿易投資關係發展良好，在應對氣候變化和抗擊新冠肺炎疫情等全球性挑戰方面合作密切，就阿富汗、伊朗核等地區問題溝通密切。這些構成了德中關係持續發展的三個支柱。德方願意本著相互尊重、相互信任的精神，同中方一道努力，推動德中全方位戰略夥伴關係進一步發展。

德方願以明年慶祝德中建交50周年為契機，舉辦好新一輪德中政府磋商，加強清潔能源、數字經濟、服務業等領域務實合作，以建設性態度促進歐中關係發展。希望歐中投資協定早日生效實施。德方願同中方在國際事務中共同維護多邊主義。

德國 習近平 蕭茲

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