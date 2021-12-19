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中國中紀委發聲「人設崩塌」 藝人立藝先要立德

記者陳政錄／即時報導
中國中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。取自中紀委網站
中國中共中紀委網站就藝人人設崩塌事件發文評論。取自中紀委網站

王力宏事件越演越烈，今年來曾就鄭爽、吳奕凡、李雲迪等「劣跡藝人」事件發聲的中共中央紀委國家監委（中紀委），19日晚間發出評論文章，對明星藝人「人設崩塌」事件發聲，強調立藝先要立德，並指藝人如果「肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。」

在此之前，中國官媒已有環球時報、中國婦女報等，相繼對王力宏事件發聲，也顯示中共近年在整頓演藝圈亂象時，也藉由輿論導向來「匡正視聽」。

中紀委文章指稱，近期，「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵詞。明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響，如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

雖文章全文未直接點名「王力宏」三字，但內容強調，古語有云：立業先立德，做事先做人。明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。

文章引述中共總書記習近平在中國文學藝術界聯合會第11次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會開幕式上，強調「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」的說法稱，堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值，這是所有文藝工作者應有的態度和做法。

文章表示，文藝工作者受到輿論關注，具備一定社會影響力，應該自覺遵守法律、遵循公序良俗，堂堂正正做人、清清白白做事，並提醒在文藝事業百花齊放的同時，有極少部分明星藝人在工作和生活中存在品行不端、觸犯道德底線甚至違法犯罪的情況。「此類亂象令人痛心，更亟待整治。」

文章稱，一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受。並列舉中國當局各機關近期已印發相關治理工作通知，明確抵制違法失德人員，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、曲線復出等。

除此之外，中國官媒央視戲劇《大決戰》近日重播，據中媒報導，片尾字幕工作人員名單上，已無王力宏的名字，且由王力宏、譚維維合唱的片尾曲《寸心》，也已沒有王力宏的歌聲，僅剩女聲獨唱。

王力宏 中共 李雲迪

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