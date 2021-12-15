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美國擬加碼制裁中芯 中國外交部：嚴重關切

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。路透
中國外交部發言人趙立堅。路透

彭博引述消息人士稱，美國政府正在考慮對中芯國際實施更嚴厲的制裁。對此，中國外交部發言人趙立堅15日回應稱，「中方對有關報導表示嚴重關切」，並強調中方將一如既往，堅決捍衛企業的合法正當權益。

外媒報導引述分析人士稱，美國國家安全委員會將於16日開會，討論對中國最大的晶圓代工業者中芯國際，實施更嚴厲的制裁，以限制其獲取先進技術。

趙立堅指出，中方對有關報導表示嚴重關切，美方個別政客泛化國家安全概念，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，違背市場經濟和公平競爭原則，只會威脅損害全球產業鏈、供應鏈安全，破壞國際貿易規則，是典型損人不利己的政治操弄。

趙立堅說，我們奉勸美方一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止濫用國家力量無理打壓中國特定領域和企業的做法，停止違背市場經濟原則和國際貿易規則的行徑，「中方將一如既往堅決捍衛中國企業的合法正當權益。」

值得注意的是，《金融時報》報導，美國財政部將在16日，再增列包括中國無人機大廠大疆，以及曠視科技、中科曙光、雲從科技、美亞柏科、依圖科技、立昂技術、東方網力等八家中企，進入其「中國軍工複合體企業」的黑名單中。

中芯國際或許將面臨美國更嚴厲的制裁。中新社
中芯國際或許將面臨美國更嚴厲的制裁。中新社

趙立堅 供應鏈 財政部

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