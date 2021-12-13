人民幣今年表現比美元更好…背後是誰在撐腰？

在美國即將升息的預期心理帶動下，美元今年強勢走升，但人民幣的漲勢比美元更強。歐新社

中國正在努力應付經濟放緩，但其人民幣匯價卻罕見走強，即使美國聯準會（Fed）準備升息，人民幣今年的表現也優於美元。究竟是什麼因素在為人民幣撐腰？

CNN Business報導，根據一項追蹤人民幣兌其他24種貨幣表現的指數，人民幣在 2021年躍升了8%以上。根據這項指標CFETS（中國外匯交易中心）人民幣指數，僅比2015年11月創下的歷史高點低0.26%。

人民幣兌美元匯率也有斬獲，今年人民幣兌美元匯率升值了2.4%至2.8%—漲幅取決於在岸或離岸交易。目前這兩種人民幣兌美元的匯價均處於至少三年以來的最高水準。目前人民幣的離岸匯價為6.34元兌1美元，攀抵2018年5月以來最高。

位於俄亥俄州的資本市場交易公司Bannockburn全球外匯的總經理錢德勒 (Marc Chandler) 表示，在邁入12月之際，人民幣今年的漲幅是「舉世最佳」。

渣打銀行（Standard Chartered）的中國總宏觀策略主管劉潔（Becky Liu）說，儘管中國的經濟成長趨緩，但蒸蒸日上的出口以及追逐中國公債相對豐厚報酬率的熱錢，是人民幣匯價勁揚的背後兩大推手。

人民幣的強勁表現可能會持續至2022年，儘管中國正在努力因應工廠通膨、房地產景氣大幅放緩，以及持續鎖定私人部門進行監管掃蕩。

劉潔預期，在明年的頭幾個月內人民幣兌美元將升值至6.3元。高盛的分析師 基於同樣理由認為，人民幣匯價在2022年半年就會升至前述水準。在2014 年，離岸人民幣兌美元匯價觸及近6.01元，為2005年中國對其貨幣進行劃時代性重估以來的最高水平。

這種趨勢的有利之處在於，人民幣升值還有助於降低進口成本並抑制高通膨，因為中國購買了大量以美元計價的商品。但若人民幣升值太快，也可能導致中國的出口品在國外的競爭力下降，進而將會威脅原已脆弱的經濟復甦。

根據最新公布的政府統計數據，11月來自中國的出貨額達到3,255億美元，較一年前增加22%。今年頭11個月的出口額激增31%至3兆美元以上，比2020年全年還多。分析師認為，中國出口的強勁表現，主因是隨著世界從新冠肺炎疫情中復甦，對中國商品的需求增強。麥格理集團（Macquarie Group）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）表示，人民幣飆升的主因是流入中國的龐大資金，主要歸功於出口激增。

分析師認為，人民幣上漲的另一個原因是國際對中國債券 的熱情。根據中國人民銀行（央行）的數據，11月國際投資 人持有人民幣計價債券的價值連續第八個月上升，達到人民幣3.9兆元（6200億美元）。

在全球指數供應商富時羅素 (FTSE Russell) 於10月將中國公債納入其旗艦的世界政府債券指數（World Government Bond Index）後，全球投資加速湧入中國債券。

澳盛銀行的分析師預期，中國被納入該指數後，未來三年將為中國政府債券帶來價值約1,300億美元的投資。他們還估計，到今年年底，外國投資人將持有價值人民幣4兆元（6250億美元）的中國在岸債券。

澳盛的分析師並表示，全球投資人正在追逐中國政府債券「具有吸引力的」報酬率。中國目前的十年期公債殖利率為2.9%，而美國十年期公債殖利率為1.44%。他們還預期，受惠於人民幣的波動性，中國的債券將保有其魅力。

但為防人民幣過度升值，中國人行可能出手干預。人行上周四（9日）宣布將調高銀行的外匯存款準備率，由7%調升至9%，為今年來第二度調高。此舉將迫使中國的金融機構保留更多外匯準備，而且被廣泛解讀為試圖緩和人民幣的升勢。花旗的分析師在上周五（10日）的報告中說，「這是最強烈的一個訊號」，顯示央行對人民幣的升值速度感到不安。