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浙江紹興本土確診已逾百例 啟用方艙實驗室

記者林汪靜／綜合報導
中國12日新增80例本土確診病例，其中浙江省達74例。（取材自中新網）
中國12日新增80例本土確診病例，其中浙江省達74例。（取材自中新網）

中國本土疫情持續局部性爆發，特別是浙江形勢緊張。中國12日新增80例本土確診病例，其中浙江省74例，在浙江紹興市55例、寧波市14例、杭州市5例；內蒙古5例均在呼倫貝爾市；陝西1例。

由於浙江紹興市此波疫情已累計超過百例本土確診，紹興政府決定搭建氣膜方艙實驗室展開大規模核酸檢測

浙江紹興市12日晚間召開疫情防控記者會，通報到12日21時，紹興市已累計有107例本土確診病例、無症狀感染者1例，其中，上虞區確診病例105例、無症狀感染者1例，越城區確診病例2例，108例病例均為密接排查和全員核酸檢測中發現。

7日起，紹興啟用城市核酸檢測基地，抽調逾百名人員承擔核酸檢測工作；11日起，浙江省衛健委緊急調配組裝氣膜方艙實驗室3個，預計12日24時前建設完成，13日投入使用。

8日8時起，浙江對上虞區重點地區人員開展首輪核酸採樣檢測，當天完成28.9萬多名人員採樣檢測工作；10日則開展上虞區首輪全員核酸檢測，共採樣77.3萬人。為加強風險管控，其他區縣也啟動全員核酸檢測，到12日20時，上述地區共採樣268.5萬份，已完成檢測88.5萬份。

檢測 疫情

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