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歷經限電危機 中共經濟工作會議放寬能耗雙控

中央社台北12日電
習近平出席中央經濟工作會議。(新華社)
習近平出席中央經濟工作會議。(新華社)

「能耗雙控」政策促使今秋中國多地限電，甫於10日結束的中共中央經濟工作會議顯示，這項政策已有所放寬。其中，「新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制」等表述受到關注。

中央經濟工作會議部署2022年經濟工作，其中，在有關實現碳達峰與碳中和的「雙碳」目標方面，會議指出，這不可能畢其功於一役，傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。

會議還指出，「新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件儘早實現能耗雙控（能源消耗總量和強度雙控）向碳排放總量和強度雙控轉變」，這句表述最受到新能源行業人士討論。

有分析認為，這除了意味著水電、風電、太陽能和核電不計入當地能源消費總量，甚至也不計入生產這些清潔能源材料設備的耗能。但相關的定義究竟有多廣，會議並未明確指出。

澎湃新聞報導，有觀點認為，這對於太陽能供應鏈中高耗能的多晶矽和拉晶是好消息，也就是太陽能原材料生產將免於能耗總量考核。但也有行業內人士說，「原料用能」指的是化石能源不作為燃料使用而作為原料使用時，比如石油化工、煤化工、天然氣化工，在這種情形下不再直接折算成能源納入雙控的總量控制。

無論如何，這樣的表述都是鼓勵企業使用及發展可再生能源。

此外，從「能耗雙控」逐漸向「碳排放雙控」過渡，也有助於更精準地踐行雙碳目標。

業內人士認為，「新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制」與上述雙控機制調整相配合，目的是為了在碳排放雙控方案公布之前，將不產生碳排放或少量碳排放的項目移出能源消費總量控管範圍。

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