長三角防疫升級 浙江戰鬥狀態

長三角地區近日接連傳出新冠本土個案，上海、浙江、江蘇等地紛升級防疫措施。上海24小時核酸檢測點增至48個，圖為民眾排隊等待核酸檢測採樣。（中新社）

據中國官方昨通報，新增83例確診，本土病例60例，分別是內蒙古42例，浙江12例、黑龍江4例、江蘇與雲南各1例。重災區內蒙古滿洲里加強出入城管理，而中國長三角城市紛升級防疫 措施，上海要求「非必要不離滬」、浙江進入「戰鬥狀態」，江蘇南京進入緊急狀態。

內蒙古以「動態清零」的政策防控疫情 ，滿洲里市自爆發疫情後，實施嚴格的封控措施，包含從低風險地區前往滿洲里的人員需要在檢查站登記，中風險地區人員還需48小時內核酸檢測陰性證明，高風險地區人員則不能進入。當地氣溫驟降，截至目前已發放棉衣棉服3千多件，折疊床3遷多張，供給一線防疫人員防寒。

長三角方面，由於華東多地近日接連傳出疫情，上海、南京相繼呼籲民眾，非必要暫時不要前往外地。浙江省衛健委表示，紹興、杭州兩地疫情均與近期省外疫情相關聯，屬同一傳播鏈，寧波則為獨立疫情；杭州部分地區暫停棋牌室、酒吧、麻將房等密閉空間場所，浙江此輪疫情累計的陽性感染者已多達59例。

此外，中國國家藥監局8日公布新冠病毒特效藥，分別是騰盛華創醫藥技術（北京 ）有限公司新冠病毒中和抗體聯合治療藥物安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）註冊申請。這也是中國首家獲批的自主知識產權新冠病毒中和抗體聯合治療藥物。

澎湃新聞報導指出，這款中和抗體療法將可降低78%的住院和死亡率。陸媒第一財經引述知情人士表示，這款中和抗體藥物每劑人民幣8千元（約1254美元）。