火幣網停止中國用戶交易 3大虛擬幣年內退出

虛擬貨幣交易所火幣網宣布將在年底前停止中國存量用戶的各項交易。（雅虎財經）

在稍早停止新用戶註冊之後，虛擬貨幣 交易所火幣網宣布將在年底前停止中國存量用戶的各項交易。

據財新網報導，根據Huobi Global（火幣全球）12月5日官方公告，Huobi Global將於今年12月14日11:00關閉中國用戶充幣功能；12月15日11:00禁止中國用戶幣幣交易功能；12月31日24:00下架OTC的人民幣CNY交易，同時停止為中國地區用戶提供任何資產空投服務，平台提幣功能將保持開放一至兩年，具體關閉時間另行通知。

此舉是落實9月24日中國人民銀行、網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工信部、公安部、市場管理總局、銀保監會、證監會和外匯管理局十部門，聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

《通知》強調虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，並明確了境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向中國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動，將對境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。

據報導，《通知》當時發布後，三大數字（數位）貨幣交易平台均發布聲明，停止中國地區新用戶註冊。

Huobi Global稱，為響應當地政府監管政策要求，Huobi Global於2021年9月24日停止中國地區新用戶註冊；對身份認證為中國地區的存量用戶，計畫於2021年12月31日24:00之前，在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。

9月25日起，Binance（幣安）也已停止對中國地區新用戶手機 號碼註冊，在 Binance App 內新用戶註冊時手機號碼國家/地區選擇中，已刪除中國地區，但仍保留香港、澳門和台灣。 10月13日，Binance發布《關於下架C2CCNY交易區及中國大陸地區用戶清查的通知》，稱將在12月31日24時下架C2C CNY交易區，並將對中國地區用戶清查。根據通知，若發現中國地區用戶，對應帳戶將切換至「只許提現」模式，用戶只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

OKEx平台也在10月13日發布了《關於中國大陸地區監管政策的通知》，稱自2017年9月開始就把業務重心轉到國際市場，不針對中國市場進行推廣和服務，其網站在中國無法訪問，App也下架了所有的中國地區的應用市場。

至此，火幣、幣安、OKEx三大數字貨幣交易平台均已宣布退出中國市場。

不過，財新網透露，三大平台雖然在中國不再設辦公室，且創始人團隊都已移居海外，但目前仍有大量工程師等研發人員在中國工作，他們以簽約第三方外包公司的形式，作為外包人員居家辦公。