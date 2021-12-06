德國新總理向習近平傳話 將繼續梅克爾務實親中路線

即將出任德國新總理的蕭茲已向中國國家主席習近平傳話，表示他將繼續現任總理梅克爾的路線。（Getty Images）

法國國際廣播電台報導，德國 「經濟周刊」（Wirtschaftswoche）5日引述消息說，即將出任德國新總理的蕭茲 已向中國國家主席習近平傳話，表示他將繼續現任總理梅克爾 的路線。

一名歐盟外交官透露：「歐洲理事會主席米歇爾已經代替蕭茲向習近平傳話，希望維持梅克爾的中國政策。」柏林外交界人士證實了這一點。

消息人士說，社民黨籍的蕭茲給習近平的訊息是，他將牽制執政聯盟裡另外兩個對中國持批評態度的政黨綠黨和自民黨。蕭茲甚至在社民黨勝選之前，就向習近平發出信號，表示他將延續梅克爾的務實路線。

經濟周刊說，蕭茲的這個訊息，被認為偏離三黨聯盟政府協議中有關對抗中國的路線。

德國三黨11月24日宣布達成聯合政府協議，綠黨共同黨魁貝爾伯克將出任外長，三黨在協議中表示，未來將對中國及俄羅斯採取較強硬立場。

英國金融時報指出，綠黨此前經常抨擊梅克爾對中國太溫和，把德國經濟利益置於捍衛西方法治與民主價值之前，對新疆和香港問題沒有強烈發聲。貝爾伯克強烈主張，外交政策應以「人權與價值」為指引，不啻是對梅克爾的隱晦批評。