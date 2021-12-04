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搶「民主峰會」前 中國發表白皮書強調「中國最民主」

記者林則宏／綜合報導
中國4日發布「中國的民主」白皮書。（取自中國國務院新聞辦公室網站）
中國4日發布「中國的民主」白皮書。（取自中國國務院新聞辦公室網站）

在美國總統拜登即將於9日、10日召開首屆「民主峰會」前，中國國務院新聞辦公室4日搶先發布「中國的民主」白皮書，強調中國實施的「全過程人民民主」，實現了過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志相統一，是全鏈條、全方位、全覆蓋的民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。

這份白皮書全文約2萬字，分為前言、正文、結束語三個部分。中共中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟在4日上午記者會中表示，白皮書系統介紹了中國民主價值理念、發展歷程、制度體系、參與實踐和成就貢獻。

徐麟說，中國的民主，是人民當家作主的民主，是科學有效的制度安排，是具有具體現實的民主實踐，是廣泛、真實、管用的民主，豐富了人類政治文明形態。

白皮書指出，民主不是裝飾品，而是要用來解決人民需要解決的問題的。好的民主，一定是實現良政善治、推動國家發展的，絕無國家治理「失靈」、「失效」，國內問題成堆等荒謬現象；好的民主，應凝聚社會共識而不是造成社會撕裂和衝突，應維護社會公平正義而不是導致社會階層和利益固化，應保持社會穩定有序而不是帶來混亂和動盪。

徐麟說，中國的民主，推動了國家發展，促進了社會進步，實現了人民幸福，是高質量的民主。

針對美國將於下周會召開民主峰會，徐麟表示，對各國不同的民主形式，應開放包容、求同存異；對各國追求民主的探索和努力，應充分尊重、互學互鑒，這才是真正的民主。

徐麟指出，少數國家以同我即對、非我即錯的霸道思維，把其他民主形式視為不民主甚至進行排斥打壓，這本身就是不民主的。「他們自身民主劣跡斑斑，國內治理一團糟，卻對別國的民主指手畫腳、橫加指責，這難道就是他們標榜的民主嗎？」

他還批評美國自詡「民主領袖」，組織和操弄所謂「民主峰會」，實為以民主為幌子，對與其社會制度不同、發展模式不同的國家進行打壓遏制，這種假民主之名、行反民主之實的行徑，將是人類民主發展史上的笑話。

國務院 拜登 中共

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