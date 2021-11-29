烏干達稱無力還貸款機場恐遭沒收 中國否認指控

北京常被控誘惑窮國落入債務陷阱，烏干達上月的國會調查指中國 對貸款 施加嚴苛條件，包含若違約中方可能會沒收烏國唯一的國際機場 ，中國駐烏干達大使館28日發聲明否認指控。

烏干達此筆2億美元貸款於2015年從中國進出口銀行（China Exim Bank）取得，這是烏國過去15年來從北京獲得的眾多信用額度之一，這些貸款用於資助道路和發電廠等基礎建設項目。

路透社報導，西方國家指責中國誘惑窮國落入它們償還不起的「債務陷阱」。資金拮据的借款國被迫抵押機場和港口等主權資產，以獲得信貸。

中國與烏干達貸款協議未被公開；烏干達議員森尤伊（Joel Ssenyonyi）是負責進行這一國會調查的委員會主席。他說，協議賦予中國進出口銀行批准機場年度預算的權力，若烏國違約，條款允許中國沒收機場。

中國駐烏干達大使館28日發聲明表示：「所謂烏干達為中國融資犧牲核心資產的惡意揣測毫無事實依據，歪曲了中國同包括烏在內的發展中國家的傳統友好。」

中方稱：「沒有一個在非洲的項目曾因為中國的貸款還不起而被中國『沒收』。」

森尤伊今天引述協議內容告訴路透社，機場運營收入將存進第3方託管帳戶，該帳戶所有提款都必須由中國進出口銀行批准，協議並要求，任何爭議仲裁或法庭程序都得依照中國法律並在中國進行。

森尤伊說：「所以烏干達被完全排除，合約是一邊倒的。」

他並引述財政部長卡賽賈（Matia Kasaija）向委員會披露的訊息指出，烏干達今年試圖重新談判貸款條款，但中國進出口銀行斷然拒絕；卡賽賈拒絕置評。