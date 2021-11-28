中非論壇榮景不再 專家：對中國期待幻滅

世界報（Le Monde）分析今年中非合作論壇為部長層級，象徵中國與非洲的關係重新定調。(新華社)

3年一度的中非合作論壇今天在塞內加爾首都達卡登場，氣氛低迷，不如以往。專家表示，這象徵著非洲對中國 的態度已經改變，也瞭解中國並非唯一合作夥伴，中非關係重新定調。

中國非洲20年合作榮景過去，時移勢易。世界報（Le Monde）今天以「中國非洲：幻滅時分」為題分析今年論壇為部長層級，而非過去幾屆主要由國家元首出席的領袖峰會層級，一切都象徵著中國與非洲的關係重新定調。

儘管中非合作論壇（FOCAC）出席層級下修與習近平因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法出席有關，但也同樣顯示了中非互動如今陷入衰退。

法國國家科學研究中心（CNRS）與巴黎高等社會科學院（EHESS）經濟學家暨中國研究專家裴勞特（Thierry Pairault）向泛非新聞雜誌「青年非洲」（Jeune Afrique）表示，中國在非洲不再制霸。

裴勞特分析，由於計畫對產業影響有限、貿易失衡、債務陷阱、精英腐敗、中國廠房中勞工權益受損等，北京在非洲大陸上投資數量越多，關係就越緊張。

另外，值得注意的是，美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）在中非合作論壇前夕造訪達卡（Dakar）也是具有象徵意義的聰明之舉。

布林肯帶來4間美國企業與塞內加爾政府的合作備忘錄，改善基礎建設，包括由美國政府協助興建的達卡-聖路易（Saint-Louis）公路。裴勞特認為，這也是非洲國家改變態度的信號，因為他們知道，還有其他夥伴可以合作。

布林肯20日的演說更是意有所指的針對中國：「我們在塞內加爾的計畫奠基在共享的透明度、問責、法治、競爭與創新的民主制度上。我們希望透過全球基建計畫向上競爭，消弭差異... 減少貪腐，也不會讓（非洲）國家背負無法處理的債務。」

裴勞特指出，這3年改變最多的是非洲的態度。他說：「過去2年中國在非洲大陸上表現並不出色，不僅疫情期間犯下許多錯誤，開的支票也沒有兌現，許多國家也逐漸瞭解到無力償還與中國銀行簽下的債。這不完全表示非洲不願再與中國合作，但部分幻想已經破滅。」

以中非合作模範生剛果民主共和國（RDC）為例，北京承諾的31家醫院沒有一家落成，更別提2所宣布的大學。總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）近日也重新評估與中國簽署的銅礦等礦業投資合約。

裴勞特認為，許多非洲國家都了解到他們高估了中國願意以及可以給予他們的東西。如2018年論壇上提出的中非新絲路，當時所有非洲國家都想參與，但這個計畫現在對非洲國家而言，也是一種幻滅。因為非洲根本不在陸上絲路範圍內；而海上絲路非洲也只在邊緣，官方公布的名單中，僅埃及有份。

根據丕優研究中心（Pew Research Center）2013年到2019年間進行的觀感調查，對中國抱有好感的比例在南非從48降至46%、在肯亞從78銳減至58%、在奈及利亞則是從76滑落至70%。

中非通訊社（Agence d’information d’Afrique Centrale）也分析非洲民意調查機構「非洲晴雨表」（Afrobaromètre）2015與2020年的中國觀感民調，結果顯示，儘管中國在非洲觀感仍算正面，但受歡迎程度已經下滑，且許多非洲人都憂心與中國的債務。比起與中國的合作模式，非洲人更喜歡與美國合作。另外，俄國在非洲的投資與正面評價也急起直追。

裴勞特認為，28至30日舉行的中非合作論壇很難為中國非洲關係帶來新動力，因為「過去2年來，中國在一些議題上都丟了臉面，而他們的態度看來比較像是要阻擋異議，而非自我檢視」。