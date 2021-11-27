中國為疫情嚴管入境 外僑大舉離境衝擊外資經營

中國對疫情實施嚴格的清零及入境管控，對外資在中國境內的經濟活動帶來嚴重衝擊。這除了造成不少外僑大量離開中國，更讓外界認為中國將有走向「自力更生」的閉關模式之虞。（歐新社）

中國 對疫情實施嚴格的清零及入境管控，對外資在中國境內的經濟活動帶來嚴重衝擊。這除了造成不少外僑大量離開中國，更讓外界認為中國將有走向「自力更生」的閉關模式之虞。

同時，海外經濟學家認為，這種作法也讓外資思考，中國是否仍然適合再繼續留下投資 。

美國 之音（VOA）中文網報導，上海美國商會會長季愷文（Ker Gibbs）18日透過臉書表示，「很多外僑正在離開中國」，而「我是他們中的一員，與COVID有關的旅行限制是部分原因」。

總部在上海的金融研究業者卡普隆亞洲（Kapronasia）公司創辦人卡普隆（Zennon Kapron）直指，中國如今整體上似乎對任何跨境活動都不那麼願意開放，不管是國內公司還是外國公司。

卡普隆表示，對於外企廠長、總經理等外籍管理階層來說，中國這樣的管控，意味著駐中國的外國人請假回鄉後，就有可能回不了中國。一些擔任管理職務的外僑為了留在中國，只能放棄了與海外家人見面的機會，有的則「徹底搬出了中國」。

「中國資本主義的迷思」（The Myth of Chinese Capitalism）一書作者羅谷（Dexter Roberts）指出，受中國這種措施衝擊最大的，是那些正在開拓中國市場的科技及其他公司。這些公司可能更難吸引人加入並生活在中國，因為他們會有很長一段時間無法離開。

羅谷認為，一些外國投資商因此正在思考，中國「是不是我們之前認為的那樣的市場」，或者正在想著「我們撤走吧」。

他指出，一些中國高級領導人認為，中國應當「走自己的路」，不需要外國工商界幫助，而閉關給了他們把經濟引向「走自己的路」方向的機會。而將召開的、四年一次的中共黨代表大會（中共20大），似乎有可能推動領導人作出自認無風險的決定，把中國「向內牽引」。