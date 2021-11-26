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美眾議員訪台 北京再度跳腳

記者呂佳蓉/即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（路透）
中國外交部發言人趙立堅。（路透）

美國聯邦眾議員團昨晚抵台訪問，北京對此跳腳不滿，中國外交部發言人趙立堅說，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，對外發出支持「台獨」分裂勢力的嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

據陸媒央視網報導，趙立堅在中國外交部例行記者會上表示，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，絕不是國際關係的一張牌。「我們奉勸美方一些人不要打台灣牌，因為這是一張臭牌、死牌，肯定打不贏，必定要撞南牆，自食惡果」，「中國實現統一是無法阻擋的歷史大勢」。

趙立堅指出，一個中國原則和中美三個聯合公報規定是中美關係的政治基礎，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，及早為中美關係排雷清障。同時正告，台灣當局企圖挾洋自重，「倚美謀獨」注定是死路一條。

眾議院史羅金、美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，在此之前他們訪問了日本與南韓。

史羅金（Elissa Slotkin）昨日在推文表示，訪台消息傳出後，其辦公室收到來自中國大使館的訊息，要求她取消旅行。

中國 台灣 眾議員

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