「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

原中國 銀行開平支行行長許國俊2001年逃到加拿大再輾轉至美國 後，一直過著清貧的逃亡生活 ，他住著被律師形容為「家徒四壁」的小公寓，在一家送外賣的中餐館做廚師，每天工作 10到15個小時，還燙傷過手臂。許超凡則認為，中美之間沒有引渡條約，逃往美國是最安全的，「我覺得美國政府不會抓我，但是情況還是不一樣了」。

中餐館當廚師 1天工作10小時

政知見報導，許國俊逃往美國後，在美國中部堪薩斯州威奇塔， 租下一間小公寓住了近一年，夫妻倆在這裡沒有車沒有錢，他們後來的律師形容其為「家徒四壁」。許國俊曾在一家送外賣的中餐館隱姓埋名做廚師，一周工作7天，一天工作10至15個小時，期間還燙傷過手臂。

許超凡是三人中的首犯，30歲時就當上中國銀行開平支行行長。許超凡沉迷於賭博，曾在澳門賭博4個小時就輸了6000多萬元（人民幣，下同）。許超凡更是十分「大方」揮霍公家錢財，他手下要突擊加班，有人加班費高達70至80萬元；包給司機結婚的紅包金額一出手就是66萬元。

報導指出，許超凡、余振東和許國俊三人犯案後出逃是早有準備的。1994年，三人的妻子通過假離婚、假結婚獲取美國綠卡，然後通過離婚並復婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。一到美國，許超凡等人立即前往拉斯維加斯日夜豪賭，為的是將轉移到美國、加拿大、香港等地的巨額黑錢洗白。然而他們在賭場和帳戶的錢，一周後全部被凍結。

曾認為逃往美國是安全的

據電視專題片「紅色通緝」介紹，在許超凡看來，中美之間沒有引渡條約，之前也沒有聽說過有人從美國被抓回來，逃往美國是最安全的。「我覺得美國政府不會抓我，當時我是這麼一個想法。但是情況還是不一樣。突然間就來了幾個美國FBI的一些探員，來核實我的身分，就這樣把我跟我老婆就抓起來了」，許超凡說。

余振東是三人中首個被遣返回國的。他早在2002年12月就在洛杉磯被美方拘押，2004年被驅逐出境並押送至中國。法院認定，余振東被國外執法機關拘押後能自願選擇回國接受中國司法機關審判，如實供述自己的罪行，應視為自首，依法可從輕、減輕處罰。